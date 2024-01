Στην κόντρα Λέικερς – Σανς ο Γιώργος Λάνθιμος με τη νΈμα Στόουν

Ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν είχαν επισκεφθεί παρέα το «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» για να δουν τον Ολυμπιακό με τη Μονακό να παίζουν στα πλέι οφ της Euroleague τον Μάιο του 2022 και τα ξημερώματα της Παρασκευής ο φωτογραφικός φακός και οι κάμερες τους έπιασαν να βρίσκονται δίπλα στο παρκέ σε μια άλλη αναμέτρηση μπάσκετ: Λος Άντζελες Λέικερς – Φοίνιξ Σανς στην «Crypto.com Arena» για το πρωτάθλημα του NBA. Μετά την επιτυχία της ταινίας «Poor Things» στις Χρυσές Σφαίρες, όπου βραβεύθηκε για την καλύτερη κωμωδία, ενώ η Έμα Στόουν πήρε το βραβείο του α’ γυναικείου ρόλου, το δίδυμο επέλεξε να δει μπάσκετ.

Άλλωστε, είναι γνωστή η αγάπη του Γιώργου Λάνθιμου για το άθλημα μιας και σε μικρότερη ηλικία ήταν επαγγελματίας παίκτης στο Παγκράτι και μάλιστα έφτασε σημείο να παίξει σε τρία επίσημα παιχνίδια της τότε Α1. Όταν, δε, οι Αμερικανοί ανακάλυψαν το… μπασκετικό παρελθόν του σημείωσαν πως τουλάχιστον για το επίπεδο της Ελλάδας ο Γιώργος Λάνθιμος έχει παίξει μπάσκετ σε υψηλότερο επίπεδο από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο (σ.σ. δεν έκανε ντεμπούτο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ).

Even in La La Land, Emma Stone is reppin’ PHX 🤩 pic.twitter.com/VQ7h3JbwqH

— Phoenix Suns (@Suns) January 12, 2024