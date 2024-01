Παναθηναϊκός – Μονακό: “Κάθε παιχνίδι στην EuroLeague είναι σαν τελικός”

Απόψε (11/1, 21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Μονακό για την 21η αγωνιστική της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. Στο πρώτο παιχνίδι, η ομάδα του Αταμάν κέρδισε με σκορ 90-91. Το τριφύλλι προέρχεται από ένα σερί νικών με το τελευταίο παιχνίδι να ήταν κόντρα στην Εφές με σκορ 83-76 εντός έδρας. Δεν θα έχει στην διάθεσή του ο προπονητής του Παναθηναϊκού τους Ιωάννη Παπαπέτρου και Λούκα Βιλντόσα.

“Κάθε παιχνίδι στην EuroLeague είναι σαν τελικός γιατί στο τέλος της regular season, ίσως με μία νίκη να είμαστε στην τετράδα και ίσως χωρίς αυτή να είμαστε εκτός των playoffs. Γι αυτό κάθε αγώνας είναι σαν τελικός και γι αυτό εστιάζουμε σε κάθε αγώνα, που είναι διαφορετικός. Ειδικά όταν παίζουμε στο ΟΑΚΑ, η ατμόσφαιρα μάς δίνει πολλή ενέργεια και κίνητρο για τη νίκη, για να κερδίσουμε για τους φιλάθλους μας που έρχονται στο γήπεδο για να μας υποστηρίξουν.

Κάθε ομάδα έχει διαφορετική δυναμική. Σε τακτικό επίπεδο, η Μονακό μοιάζει αρκετά με την Αναντολού Εφές. Διαθέτει περιφερειακούς, όπως ο Μάικ Τζέιμς, ο Τζόρνταν Λόιντ, ο Άλφα Ντιάλο, που σκοράρουν και δημιουργούν, που παλεύουν σκληρά. Δεν υπάρχει πολύς χρόνος για να σχεδιάσουμε κάτι σπέσιαλ, οπότε θα προσπαθήσουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Σίγουρα όμως, είναι πιο αθλητική και καλύτερη αμυντική ομάδα από την Αναντολού Εφές. Θα είναι ακόμη πιο σκληρός αυτός ο αγώνας. Κερδίσαμε στο Μονακό στο τελευταίο δευτερόλεπτο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η Μονακό είναι ένα από τα φαβορί για την πρόκριση στο Final Four, οπότε είναι σημαντικό να τους κερδίσουμε για δεύτερη φορά. Θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μας, αν τα καταφέρουμε”.

“Όλοι είναι κουρασμένοι, καταναλώσαμε πολύ ενέργεια. Το ίδιο όμως ισχύει και για τους αντιπάλους μας, οι οποίοι είχαν να ταξιδέψουν κι εδώ. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ειδική κατάσταση. Ελπίζω πως μετά από αυτό το παιχνίδι, ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα επιστρέψει στην ομάδα”.

“Το σημαντικότερο είναι να δημιουργήσεις μια καλή χημεία, την οποία νομίζω πως έχουμε. Κάθε ένας παίζει για τον διπλανό του, όλοι αντιλαμβάνονται τον ρόλο του. Αυτή την στιγμή δεν σκεφτόμαστε κάτι για το μέλλον. Έχουμε μια καλή ομάδα, μεγάλους στόχους. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το πλεονέκτημα που έχουμε τώρα ως το τέλος. Θα επιδιώξουμε να μείνουμε στην τετράδα μέχρι το φινάλε γιατί είναι μεγάλο το πλεονέκτημα αν είσαι στην τετράδα, για τα playoffs”.

“Να εμπιστευτούμε το πλάνο μας, δουλεύουμε σκληρά σε κάθε προπόνηση, να εκμεταλλευτούμε το γήπεδό μας, τον κόσμο μας που μας δίνει τόσο πολύ ώθηση. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Μονακό έρχεται ξέροντας τι νίκη έχουμε πάρει εκεί πέρα, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό. Είναι μία πολύ physical ομάδα με πολύ βάθος στο ρόστερ της και πολύ καλούς παίκτες, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι.

Το καινούριο πρόγραμμα της EuroLeague είναι αυτό, προχωράμε με αυτό το πρόγραμμα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Δεν είμαστε η μόνη ομάδα, όλες οι ομάδες, όπως είπε και ο κόουτς είχαν παιχνίδι χθες. Η Μονακό θα ταξιδέψει σήμερα, εμείς μόλις τελειώσαμε την προπόνηση, οπότε όσος χρόνος ξεκούρασης μας μένει να τον εκμεταλλευτούμε και να είμαστε έτοιμοι αύριο.

Κάθε παιχνίδι της EuroLeague δεν είναι εύκολο, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και πολύ δύσκολο. Βλέπουμε πόσα παιχνίδια έχουν σκαμπανεβάσματα, πόσες νίκες και πόσες ήττες έχουν κριθεί στον πόντο. Σίγουρα όμως στην έδρα μας θέλουμε να παίρνουμε κάθε παιχνίδι και να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτή είναι η πρώτη μας φιλοσοφία που μπαίνουμε στο παιχνίδι μας και αύριο πάμε για τη νίκη αυτός είναι ο στόχος μας”.

“Η Μονακό όπως είπα και πριν και στους ψηλούς της και στους γκαρντ της έχουν μεγάλη ποιότητα ξεκινώντας από τον Μάικ (σ.σ. Τζέιμς). Όλοι ξέρουμε τι παίκτης είναι ότι είναι ηγέτης αυτής της ομάδας. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος παίκτης. Πρώτα πρέπει να σταματήσουμε αυτόν και να είμαστε έτοιμοι για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι γιατί η Μονακό παίζει πολύ δυνατά και physical”.

“Σίγουρα είμαστε πολύ χαρούμενοι και χαιρόμαστε κάθε φορά που ο κόσμος έρχεται και το απολαμβάνει. Βλέπουμε ότι πάμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ και χαιρόμαστε που με τον κόσμο και με τα αποτελέσματα μπορούμε να συνδυάσουμε κάτι καλό όλοι μαζί. Να συνεχίσουμε να δίνουμε χαρά στον κόσμο και να παίρνουμε νίκες, αυτός είναι ο στόχος μας”

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου (19:45)

Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό (21:15)

Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας (21:30)

Ρεάλ – Βαλένθια (21:45)

