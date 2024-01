«Πάρτι γυμνών» Ρωσία: Τα αστεία Ναβάλνι κατά τη πρώτη βιντεοσύνδεση με τον δικαστή

Ο Ρώσος επικριτής του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι αστειεύτηκε σήμερα στην πρώτη εμφάνισή του στο δικαστήριο από τότε που μεταφέρθηκε σε αποικία κρατουμένων στην Αρκτική, ωστόσο δικαστής απέρριψε τη τελευταία του προσφυγή αναφορικά με τη μεταχείρισή του στη φυλακή. Ο Ναβάλνι εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης από την αποικία κρατουμένων στην οποία μεταφέρθηκε τον περασμένο μήνα από φυλακή στο Μελέχοβο, ανατολικά της Μόσχας, ύστερα από ένα δύσκολο ταξίδι τριών εβδομάδων.

Ο Ναβάλνι προκάλεσε το γέλιο του δικαστή όταν ρώτησε κατά τη βιντεοσύνδεση εάν η φυλακή στο Μελέχοβο έκανε πάρτι για να γιορτάσει την αναχώρησή του και εάν σε αυτό υπήρχε καραόκε. Στη συνέχεια ρώτησε εάν η σωφρονιστική υπηρεσία στο Μελέχοβο έκανε «πάρτι γυμνών», σε μια αναφορά σε συγκέντρωση με σχεδόν γυμνούς σελέμπριτις στη Μόσχα τον περασμένο μήνα που προκάλεσε σκάνδαλο στη χώρα. Τα σχόλια αυτά κατέδειξαν την ικανότητα του Ναβάλνι να κάνει χιούμορ ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να επικοινωνεί με τον έξω κόσμο παρά το γεγονός ότι έχει σταλεί σε μια από τις πλέον απομονωμένες και αφιλόξενες περιοχές της Ρωσίας.

Οι τακτικές ακροαματικές διαδικασίες στο δικαστήριο τού προσφέρουν βήμα για να συνεχίσει τις επιθέσεις του κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία καθώς και να αμφισβητήσει και να χλευάσει αυτούς που τον κρατούν φυλακισμένο. Ο ίδιος δήλωσε στον δικαστή Κίριλ Νικιφόροφ, που έχει προεδρεύσει σε πολλές τέτοιες ακροαματικές διαδικασίες, ότι «ένα δάκρυ κύλησε στο μάγουλό μου» από τη χαρά του που τον είδε και πάλι. Ο Ναβάλνι, 47 ετών, εκτίει ποινές που συνολικά ξεπερνούν τα 30 έτη για σειρά κατηγοριών, από απάτη έως εξτρεμιστική δραστηριότητα, που σύμφωνα με τον ίδιο είναι κατασκευασμένες με στόχο να τον φιμώσουν. Το 2020 επέζησε από απόπειρα δηλητηρίασής του με νευροτοξικό παράγοντα.

Russian opposition politician Alexei Navalny has made his first appearance on video since he was secretly transferred to a penal colony north of the Arctic Circle in December 2023.

