Χουάν Μάτα: Επιθυμεί την επιστροφή του στην Ευρώπη

Την απόφαση να αφήσει την Ευρώπη και να μετακομίσει στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Βίσελ Κομπέ πήρε ο Χουάν Μάτα τον περασμένο Σεπτέμβριο, αλλά η περιπέτεια του ήταν σύντομη.

Ο 35χρονος Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε υπογράψει 4μηνο συμβόλαιο συνεργασίας με την πρώην ομάδα του Αντρές Ινιέστα και πλέον καλείται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς οι δύο πλευρές έλυσαν και τυπικά τη συνεργασία τους.

Θυμίζουμε ότι, ο Μάτα την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Γαλατασαράι ενώ προηγουμένως βρέθηκε για μία 8ετια στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έβγαλε από τα ταμεία της 45.000.000 ευρώ για να τον αγοράσει από την Τσέλσι τον Γενάρη του 2014. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό της θητείας του Μάτα στην Βίσελ Κομπέ είναι το γεγονός πως κατέγραψε μόλις 10 λεπτά συμμετοχής με την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις.

🚨🚨| OFFICIAL: Former #mufc player Juan Mata has become a free agent after leaving Japanese club Vissel Kobe. pic.twitter.com/aT9FNEudyS

— centredevils. (@centredevils) January 8, 2024