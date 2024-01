Κασσελάκης – άλογο: Η γκάφα που άναψε φωτιές στα social media

Φωτιές άναψε η νέα ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη, ο οποίος, απαντώντας στην παροιμία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το «κάρο μπροστά από το άλογο», ισχυρίστηκε ότι ο πρωθυπουργός… παρομοίασε «χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα». Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη αναφέρεται σε φράση που χρησιμοποίησε ο πρωθυπουργός, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του νομοσχεδίου για τον γάμο ομοφύλων, στο περιθώριο της ορκωμοσίας των νέων υπουργών στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Μη βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο. Πρώτα θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα μιλήσουμε για χρονοδιάγραμμα». Προφανώς, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την παροιμιώδη αυτή φράση για να επισημάνει ότι η διαδικασία έχει ορισμένα βήματα, που θα γίνουν με συγκεκριμένη σειρά. Η φράση αυτή χρησιμοποιείται και στα Αγγλικά, αυτούσια, και αναφέρεται σε περιπτώσεις στις οποίες κάνουμε κάτι σε λανθασμένη ακολουθία γεγονότων. Στο λεξικό του Κέμπριτζ διαβάζουμε, ως επεξηγηματικό παράδειγμα: «Δεν βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο, αποφασίζοντας τι θα φορέσετε για τον γάμο πριν καν σας καλέσουν σε αυτόν;»

Στη wikipedia αναφέρεται ότι «μια παραλλαγή της παροιμίας χρησιμοποιείται από τον Ουίλιαμ Σαίξπηρ στον Βασιλιά Ληρ Πράξη Ι, σκηνή iv, γραμμή 230: “Δεν μπορεί ένας γάιδαρος να ξέρει πότε το κάρο τραβάει το άλογο;”», ενώ αναφορά γίνεται και στην αρχαία ελληνική φράση «ἡ ἅμαξα τὸν βοῦν ἕλκει» (η άμαξα σέρνει το βόδι), που χρησιμοποιείται για κάτι που γίνεται ανάποδα ή αντίστροφα.

Ο Στέφανος Κασσελάκης ερμήνευσε διαφορετικά τη φράση αυτή και έσπευσε να κάνει ανάρτηση, στην οποία κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τον τρόπο που εκφράστηκε, ισχυριζόμενος ότι «είναι ντροπή που χρησιμοποιεί τέτοια φρασεολογία σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα».

Ο «φιλελεύθερος» Κυριάκος Μητσοτάκης, μόλις παρομοίασε χιλιάδες συμπολίτες του με άλογα!

Η ισότητα είναι το «κάρο»;

Και η «σέλα» ποιος είναι;

Το νομοσχέδιο που δε φέρνει προς ψήφιση; Ή μήπως ο Βορίδης;

Ντροπή του για τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί σε ένα τόσο ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα.

Our “liberal” Prime Minister, Kyriakos Mitsotakis, just compared thousands of Greek citizens to horses!

“Don’t put the cart before the horse” he said regarding a potential bill to finally (!) legalize same-sex marriage in Greece. (A country with no separation of church and… pic.twitter.com/dkcBKCZOY2

