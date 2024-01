Το μοναδικό «πολυόργανο» όπου φτιαχνόταν η μουσική για τα καρτούν

Πώς γινόταν η μουσική στα παλιά κινούμενα σχέδια; Έχει αναρωτηθεί ποτέ κανείς; Στις πρώτες μέρες των κινουμένων σχεδίων, ιδιαίτερα κατά τη χρυσή εποχή των κινουμένων σχεδίων στα μέσα του 20ού αιώνα, η δημιουργία μουσικής ήταν μια σχολαστική διαδικασία. Συνθέτες όπως ο Carl Stalling δημιούργησαν λεπτομερείς παρτιτούρες, περιγράφοντας τη μουσική για κάθε σκηνή κινουμένων σχεδίων. Ζωντανές ορχήστρες ή σύνολα, με ποικιλία οργάνων, ερμήνευσαν στη συνέχεια αυτές τις παρτιτούρες σε στούντιο ηχογράφησης. Οι ηχογραφήσεις ήταν ένας λεπτός χορός συγχρονισμού, με τους μουσικούς να ευθυγραμμίζουν τις ερμηνείες τους ακριβώς με τη δράση επί της οθόνης. Αυτός ο συγχρονισμός διευκολύνθηκε με την αναπαραγωγή του κινούμενου σχεδίου στο στούντιο ηχογράφησης, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της μουσικής με την οπτική αφήγηση.

How music in old cartoons were made. In the early days of animated cartoons, particularly during the golden age of animation in the mid-20th century, the creation of music was a meticulous process. Composers like Carl Stalling crafted detailed sheet music, outlining the musical… pic.twitter.com/NRfLnanR5u

— Hundred History (@HundredHistory) January 4, 2024