Παρουσιάστρια με όπλο: Η Λιτάλ Σεμές, που λέει τις ειδήσεις με το… περίστροφο

Με ένα περίστροφο στο πίσω μέρος του παντελονιού της εμφανίζεται στο στούντιο, όπου παρουσιάζει την εκπομπή της, δημοσιογράφος του Ισραήλ.

Η Λιτάλ Σεμές φωτογραφήθηκε την ώρα που κάθεται στην καρέκλα μέσα στο στούντιο, με το περίστροφο να φαίνεται ξεκάθαρα στην πλάτη της, το οποίο φέρεται να κουβαλά μαζί της μετά τις επιθέσεις της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, δείγμα της ανησυχίας που εξακολουθεί να υπάρχει στους πολίτες της χώρας.

An Israeli news presenter seen here with a gun on her hip during her newscast.

The Hamas terrorist attacks on October 7th are changing arms policies in Israel, with more and more citizens choosing to carry weapons. pic.twitter.com/4Sq2EuqOay

