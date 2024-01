Αλ Νασρ: Ένας ακόμη παίκτης κλάσης ακούγεται για την Σ. Αραβία

Στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετακόμισε το καλοκαίρι του 2022 ο Κασεμίρο με τους “Κόκκινους Διαβόλους” να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 70.000.000 ευρώ για να αποσπάσουν την υπογραφή του από την Ρεάλ Μαδρίτης. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανάρτησή του ο Ρούντι Γκαλέτι, ο 31χρονος Βραζιλιάνος μέσος προτάθηκε από τον μάνατζερ του στην Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Κασεμίρο παρά το γεγονός πως βρίσκεται μόλις 1,5 χρόνο στο Μάντσεστερ έχει τάσεις φυγής, ενώ και η έλευση του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ στην ιδιοκτησία της ομάδας φέρεται πως έχει αλλάξει τα δεδομένα καθώς ο Βρετανός έχει δηλώσει ανοιχτά πως η αγορά του παίκτη ήταν περίττη, όπως και του Βαράνε. Πλην της Αλ Νασρ, ο παίκτης φέρεται πως βρίσκεται στη λίστα και της Αλ Αχλί από τον περασμένο Νοέμβριο χωρίς όμως ακόμα να έχει προχωρήσει σε κάποια επίσημη πρόταση για την αγορά του.

🚨🗣️ The 🇧🇷 midfielder #Casemiro has been proposed by his agent to #AlNassr. 🇸🇦

📄 The #ManUTD player – whose contract with the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club expires in 2026 – also remains on the list of #AlAhli, still interested in him as revealed at the end of November. 🐓⚽ #Transfers #MUFC pic.twitter.com/L4vA1y97jh

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 3, 2024