Όσκαρ Πιστόριους – αποφυλάκιση: Ελεύθερος ο παραολυμπιονίκης – Γιατί φοβάται για τη ζωή του

Ο παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους, πρόκειται να αποφυλακιστεί σχεδόν 11 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του Ρίβα Στίνκαμπ. Έχοντας εκτίσει ορισμένα χρόνια από την ποινή του, ο Όσκαρ Πιστόριους σύμφωνα με τις πληροφορίες θα αποφυλακιστεί στις 5 Ιανουαρίου 2024. Ο παραολυμπιονίκης καταδικάστηκε για τη δολοφονία τη συντρόφου του καθώς την πυροβόλησε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, τέσσερις φορές ενώ εκείνη ήταν στο μπάνιο του σπιτιού του στην Πρετόρια. Μετά την αποφυλάκισή του, θα παρακολουθείται από τις αρχές έως ότου λήξει επισήμως η ποινή του όπως όλοι οι άλλοι αποφυλακισμένοι και θα μείνει με τον θείο του στο προάστιο Waterkloof της Πρετόρια.

Σύμφωνα με τους όρους αποφυλάκισης αν θελήσει να μετακομίσει ή να βρει δουλειά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα πρέπει πρώτα να ειδοποιήσει τον υπάλληλο της αποφυλάκισής του. Παράλληλα, θα πρέπει να παρακολουθήσει θεραπευτικές συνεδρίες, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειας της δολοφονημένης συντρόφου του. Σε επιστολή που διαβάστηκε στο συμβούλιο αποφυλάκισης, η μητέρα του Όσκαρ Πιστόριους υποστήριξε ότι δεν ήταν αντίθετη με την αποφυλάκισή του, αλλά αναρωτήθηκε εάν τα «τεράστια ζητήματα θυμού» του αντιμετωπίστηκαν πραγματικά στη φυλακή, προσθέτοντας ότι «ανησυχεί για την ασφάλεια οποιασδήποτε γυναίκας» που έρχεται τώρα σε επαφή μαζί του.

Former Paralympic star Oscar Pistorius will be released from prison on Friday after he was granted parole nearly 11 years after killing his girlfriend Reeva Steenkamp. #MDNnews pic.twitter.com/rOJDAI0Weo

Ο Όσκαρ Πιστόριους αντιμετωπίζει και ένα επιπλέον πρόβλημα. Θα πρέπει να είναι πλέον, πολύ προσεκτικός στην καθημερινότητα για την ασφάλειά του, καθώς ο υπόκοσμος στην Πρετόρια περιμένει να πάρει εκδίκηση. Ο παραολυμπιονίκης και κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, φοβόταν για τη ζωή του και πρόσεχε μέχρι και τι τρώει. Έτρωγε μάλιστα, κονσέρβες, καθώς φοβόταν ότι μπορεί να τον δηλητηριάσουν. Εδώ και αρκετό καιρό, οι αρχές της Νότιας Αφρικής, έχουν πληροφορηθεί πως ίσως βρεθεί αντιμέτωπος με επιθέσεις εκδίκησης από γκάνγκστερ και πως ο υπόκοσμος της πόλης είναι έτοιμος να εκδικηθεί για τη δολοφονία της Ρίβα Στίνκαμπ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας, όλοι οι παραβάτες δικαιούνται να ζητήσουν αποφυλάκιση υπό όρους μόλις εκτίσουν το ήμισυ της συνολικής ποινής τους.

«Λάβαμε πληροφορίες ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι άξιζε να πληρώσει για τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας» σημείωναν χαρακτηριστικά από την αστυνομία σύμφωνα με τη The Sun. «Η Νότια Αφρική δεν έχει την πολυτέλεια να έχει άλλη βία που να συνδέεται με τον Όσκαρ Πιστόριους και η αστυνομία θα εργαστεί πολύ σκληρά για να διασφαλίσει την ασφάλειά του», τόνισαν. «Άρχισε να τρώει φασόλια από κονσέρβα ώστε να είναι σίγουρος ότι το φαγητό του δεν είχε δηλητηριαστεί», ανέφερε πηγή στην Daily Mail, ενώ πληροφορίες για εκδίκηση κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της δίκης του. Δύο άντρες που ανήκουν στον υπόκοσμο της Νότιας Αφρικής, εθεάθησαν να τον κοιτάζουν κατάματα στο δικαστήριο. Ο ένας ήταν φίλος της Ρίβα Στίνκαμπ και ήθελε να καταδικαστεί σε ισόβια ο Όσκαρ Πιστόριους.

What will happen to Oscar Pistorius when he is released from jail?: Former Paralympic star Oscar Pistorius will be released from prison on Friday after he was granted parole nearly 11 years after killing his girlfriend Reeva Steenkamp. https://t.co/NrpGnnZwjI

— SA Breaking News (@SABreakingNews) January 2, 2024