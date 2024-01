Ολυμπιακός: Η σχέση του Ζέλσον Μαρτίνς με τον Ποντένσε

Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε χθες (01/01) στην Ελλάδα για να περάσει τα ιατρικά και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, το οποίο θα έχει ισχύ μέχρι το 2026, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Πρόκειται για μια πολύ δυνατή κίνηση του Ολυμπιακού που ανεβάζει την ποιότητά τους στα άκρα της επίθεσης, αν και τον τελευταίο καιρό ο 28χρονος είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.

Understand contract will be valid until June 2026.

AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024