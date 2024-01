Ίαν Ζίρινγκ ξυλοδαρμός: Θύμα άγριας επίθεσης ο ηθοποιός

Ο ηθοποιός της δημοφιλούς σειράς «Beverly Hills 90210», Ίαν Ζίρινγκ έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμορία με μηχανόβιους στο Λος Άντζελες, την Κυριακή. Σε ένα βίντεο που εξασφάλισε το ΤΜΖ, δύο άνδρες με μηχανάκια φαίνονται να βρίσκονται σταματημένοι μπροστά από το αυτοκίνητο του ηθοποιού, στη λεωφόρο Hollywood Blvd. Ξαφνικά, εκείνος στρέφεται σε έναν από τους δύο άνδρες και τον χτυπά στο πρόσωπο. Χωρίς καμία καθυστέρηση, άλλοι περαστικοί προσπαθούν να σταματήσουν τον ηθοποιό, με εκείνον να τρέχει, ενώ οι δύο άνδρες τον κυνηγούν.

Ο ένας από τους δύο κατάφερε να τον σταματήσει για λίγο, με τους δυο τους να ανταλλάζουν γροθιές. Τελικά, το βίντεο δείχνει τον ηθοποιό να ξεφεύγει. Όπως αναφέρουν πηγές, αμέσως μετά, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του κι αποχώρησε από το σημείο. Δεν κλήθηκε αστυνομία. Δεν είναι σαφές τι τον ώθησε να χτυπήσει τον άνδρα. Σύμφωνα με την πηγή του TMZ, λέγεται πως ο Ζίρινγκ νευρίασε με τον μηχανόβιο, καθώς προηγουμένως είχε γρατζουνίσει το αυτοκίνητό του.

Full Size Actor Ian Ziering, best known for his role in “Beverly Hills 90210,” appears to have been caught on camera in a fight with a group of people riding motorized mini bikes in Hollywood on New Years Eve.

https://t.co/dZ2ftVWr48

— @amuse (@amuse) January 1, 2024