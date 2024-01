Πρωτοχρονιάτικη «βόμβα» στον Ολυμπιακό καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης έκλεισε τον Gelson Martins!

Ο διεθνής με την φανέλα της Εθνικής Πορτογαλίας ποδοσφαιριστής (από το 2019 στη Μονακό) έκλεισε με τους Πειραιώτες μετά από προσωπικές ενέργειες του Β. Μαρινάκη και φτάνει απόψε στις 17:55 στο «Ελ. Βενιζέλος» για να υπογράψει.

🚨🔴⚪️ Gelson Martins to Olympiacos, here we go! Agreement in place with the Portuguese winger who’ll travel today for medical tests.

Understand contract will be valid until June 2026.

AS Monaco will keep 10% sell on clause. pic.twitter.com/c1SPmMHjx6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 1, 2024