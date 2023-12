Ολυμπιακός: “Οκ” του Κονσεϊσάο και ο Ναβάρο έρχεται Πειραιά

Ο Φραν Ναβάρο πρόκειται να είναι η πρώτη χειμερινή μεταγραφή του Ολυμπιακού, καθώς οι ερυθρόλευκοι τα βρήκαν με την Πόρτο και τον 25χρονο επιθετικό. Μάλιστα, στην αναμέτρηση της Πόρτο με την Τσάβες (1-0) την Παρασκευή (29/12) έμεινε εκτός αποστολής, ο οποίος αναμένεται στη χώρα μας τις επόμενες ώρες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Ο προπονητής της Πόρτο, Σέρτζιο Κονσεϊσάο, ρωτήθηκε για τον Ναβάρο μετά το τέλος του παιχνιδιού, με την O Jogo να μεταφέρει τα λεγόμενά του και την επιβεβαίωση της μετακίνησής του στους ερυθρόλευκους: “Έφυγε, θα είναι μέλος του Ολυμπιακού. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που είναι εδώ”. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» θα καταβάλουν άμεσα 250.000 ευρώ στους «δράκους», ενώ για το καλοκαίρι υπάρχει οψιόν αγοράς ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομανό.

🚨🔴⚪️ Olympiacos have completed deal to sign Fran Navarro from FC Porto, it’s done — here we go.

Understand Olympiacos will pay €250k loan fee, loan valid until June.

There’s buy option clause NOT mandatory for €7.5m plus 10% sell-on clause to FC Porto.

Medical on Saturday. pic.twitter.com/525C0UsC4l

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2023