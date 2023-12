Ρομπέρτο Φιρμίνο: Φεύγει από την Αλ Αχλί

Η Αλ Αχλί απέκτησε τον Ρομπέρτο Φιρμίνο με τεράστιες προσδοκίες, ωστόσο σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Talksports ο Βραζιλιάνος επιθετικός θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στους λόγους της φημολογούμενης διάθεσης του πρώην παίκτη της Λίβερπουλ για το “αντίο”. Το προαναφερθέν μέσο, μάλιστα, κάνει αναφορά και σε ομάδες που θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος. Συγκεκριμένα, σημειώνεται πως υπάρχει ενδιαφέρον από τις Αλ Ετιφάκ, Αλ Σαμπάαμπ και Αλ Φατέχ της Σαουδικής Αραβίας.

Επίσης, γίνεται λόγος για ενδεχόμενη επιστροφή στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, αλλά και μία κίνηση έκπληξη όπως την χαρακτηρίζει το Talksports από κλαμπ της Τουρκίας. Θυμίζουμε ότι, όταν ξεκαθαρίστηκε η αποχώρηση του Μπόμπι από τους Κόκκινους είχαν γραφτεί πολλά ρεπορτάζ για προσέγγιση προς την πλευρά του παίκτη από τις Γαλατασαράι και Φενερμπαχτσέ. Ο Φιρμίνο έχει παίξει 19 ματς φέτος με την Αλ Αχλί με τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Roberto Firmino’s Al Ahli career could be over after just six months

Full story 👇https://t.co/yYmOUwrK9V

— talkSPORT (@talkSPORT) December 30, 2023