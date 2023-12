Τζακ Γκρίλις: Σε σοκ η οικογένεια

Βραδιά τρόμου έζησε η οικογένεια του Τζακ Γκρίλις το βράδυ της Τετάρτης. Την ώρα που ο Άγγλος χαφ της Μάντσεστερ Σίτι αγωνιζόταν στο «Γκούντισον Παρκ» απέναντι στην Έβερτον, η οικογένεια του ήρθε αντιμέτωπη με κλέφτες, οι οποίοι “μπούκαραν” στην έπαυλη του.

Η οικογένεια του Γκρίλις, θέλησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός και σε συνδυασμό με το mood των Χριστουγέννων, οργάνωσαν μια μάζωξη στην τεράστια νέα έπαυλη του Άγγλου, ο οποίος δαπάνησε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ το περασμένο καλοκαίρι για να την αποκτήσει. Η αρραβωνιαστικιά του 26χρονου Άγγλου σταρ, Σάσα Άτγουντ, κάλεσε στην έπαυλη των 24 στρεμμάτων όλη την οικογένεια για να παρακολουθήσουν το πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Έβερτον.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Σάσα και τα υπόλοιπα εννιά μέλη της οικογένειας άκουσαν τα σκυλιά να γαβγίζουν με μανία. Εκείνη τη στιγμή φέρεται να κατάλαβαν ότι είχαν μπει στο σπίτι κλέφτες. Αμέσως πάτησαν το κουμπί της έκτακτης ανάγκης, ειδοποιώντας την αστυνομία του Μάντσεστερ. Το σοκ ήταν μεγάλο για την οικογένεια του Γκρίλις, καθώς όλοι κλειδώθηκαν σε ένα δωμάτιο, περιμένοντας τις αρχές να φτάσουν στο σημείο. Η αστυνομία κατέφθασε με περιπολικά και ένα ελικόπτερο, ειδοποιώντας τους γείτονες να κλειδώσουν τις πόρτες τους και να μη βγουν έξω μέχρι τη λήξη της έρευνας.

Οι κλέφτες ωστόσο είχαν ήδη φύγει και μαζί τους είχαν αρπάξει πολλά κοσμήματα του Άγγλου και της αρραβωνιαστικιάς του, αξίας 1 εκατ. λιρών, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο Γκρίλις έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει μαζί με τις αρχές, έχοντας δώσει το υλικό από τις κάμερες που διαθέτει η τεράστια έπαυλη του η οποία αποτελείται από 24 στρέμματα, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου σε κανονικές διαστάσεις, ένα γήπεδο τένις, μια πισίνα, γήπεδα κρίκετ και γκολφ, επτά δωμάτια και σάουνα.

Το θετικό στην όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι κανείς δεν τραυματίστηκε, με το σοκ ωστόσο να εξακολουθεί να είναι μεγάλο για όλα τα μέλη της οικογένειας του Γκρίλις.

