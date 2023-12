Ολυμπιακός: Στην Ατλέτικο Μινέιρο ο Σκάρπα

Η πορεία του Γκουστάβο Σκάρπα στον Ολυμπιακό ολοκληρώθηκε και τυπικά. Η Νότιγχαμ Φόρεστ ανακοίνωσε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (27/12) πως τερματίστηκε ο δανεισμός του στους ερυθρόλευκους, με τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό να επιστρέφει στην πατρίδα του. Ο Σκάρπα πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μινέιρο, με την βραζιλιάνικη ομάδα να τον αγοράζει από τη Φόρεστ αντί πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μινέιρο, ενώ θα λάβει δύο εκατομμύρια ευρώ ως μπόνους υπογραφής. Συνολικά για τα τέσσερα επόμενα χρόνια θα έχει απολαβές οκτώ εκατομμυρίων ευρώ. Οι Βραζιλιάνοι ανακοίνωσαν επίσης την απόκτησή του, παρουσιάζοντάς τον πάνω σ’ ένα σκέιτμπορντ.

H Nότιγχαμ τον είχε αποκτήσει ως ελεύθερο από την Παλμέιρας τον Ιανουάριο του 2023. Με την αγγλική ομάδα να είχε 10 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σε κύπελλο και πρωτάθλημα με κανένα τέρμα. Το καλοκαίρι δόθηκε δανεικός στον Ολυμπιακό και με τη φανέλα είχε 11 συμμετοχές σε πρωτάθλημα αλλά και στο Europa League, που μεταφράζονται σε 420 αγωνιστικά λεπτά. Να σημειωθεί ότι, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολη στις 12/11, τραυματίστηκε παίζοντας 62 λεπτά και από τότε δεν έχει ξανά παίξει.

Gustavo Scarpa is set to complete a permanent transfer to Atlético Mineiro in January.

