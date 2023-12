Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας: Ένα λάθος να γίνει απόψε, μια ομάδα θα την πατήσει

Απόψε (28/12, 21:15) ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 17η αγωνιστική της EuroLeague στο ΟΑΚΑ στο φινάλε του πρώτου γύρου της διοργάνωσης για φέτος. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει αντιμέτωπες 19 φορές με το τριφύλλι να μετρά 10 νίκες, με το τελευταίο τους παιχνίδι να ήταν στις 10/3/2023 και τον Παναθηναϊκό να παίρνει τη νίκη με σκορ 75-66.

Η ομάδα του Ατάμαν έχει φτάσει στην 6αδα του βαθμολογικού πίνακα έχοντας 3 συνεχόμενες νίκες και 9 νίκες και 7 ήττες, με την τελευταία νίκη τους να ήταν με το Μιλάνο εκτός έδρας με σκορ 68-76. Από την άλλη, η σέρβικη ομάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά έχοντας 6 νίκες και 10 νίκες. Αναλυτικά η βαθμολογία είναι η εξής:

Το τριφύλλι, βρίσκεται σε καλή φόρμα έχοντας 5 σερί νίκες σε πρωτάθλημα και σε Ευρώπη, με το τελευταίο τους παιχνίδι να είναι με τον Προμηθέα Πατρών με σκορ 54-69 εκτός έδρας. Οι πράσινοι θέλουν να πάρουν ακόμη μία νίκη για να παραμείνουν στα ψηλά πατώματα της διοργάνωσης και κατά πάσα πιθανότητα θα έχουν τον Ματίας Λεσόρ μαζί τους, αφού ο Εργκίν Αταμάν δήλωσε ότι ο Γάλλος κατά 80-90% θα αγωνιστεί.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ανέφερε στις δηλώσεις του για το ματς με τον Ερυθρό, πως οι πράσινοι θα πρέπει να προσέξουν τα αντίπαλα γκαρντ. “Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μία πολύ καλή ομάδα. Κάποια από τα πόιντ γκαρντς τους έχουν κάνει πολύ καλά παιχνίδια. Ο Τεόντοσιτς προέρχεται από ένα πολύ καλό παιχνίδι. Σίγουρα δεν είναι κάτι ασήμαντο, είναι must win για εμάς και πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Είμαστε μία καινούρια ομάδα και όπως καταλαβαίναμε όλοι, όσο περισσότερο παίζουμε και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον θα είμαστε καλύτεροι και βρίσκουμε ρυθμό. Δεν είναι πολύ εύκολο, πιο πολύ πνευματικά, αλλά είναι η δουλειά μου. Πρέπει να είμαι έτοιμος, όποτε ο κόουτς πει το όνομά μου να μπω, να δώσω το 100% και να παίξω όσο καλύτερα μπορώ”, είπε ενδεικτικά ο ψηλός των πρασίνων”.

One Day Left for @EuroLeague Game 17 against @kkcrvenazvezda! ☘️

📆 28/12, 21:15

See you tomorrow, #PAOFans! ✌️💚#WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/z523ch9aIS

— Panathinaikos BC (@paobcgr) December 27, 2023