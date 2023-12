Αυστραλία κακοκαιρία: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από τις πρωτοφανείς καταιγίδες

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για να εντοπίσουν αγνοούμενους, ενώ πάνω από 80.000 νοικοκυριά συνεχίζουν ακόμη να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα θύματα, ανάμεσά τους κοριτσάκι εννιά ετών, εντοπίστηκαν στις πολιτείες Κουίνσλαντ και Βικτόρια, τις οποίες σαρώνουν εδώ και τρεις μέρες σφοδρές βροχές και ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει δέντρα και να σημειωθούν δυνατές και ξαφνικές πλημμύρες. Πλεούμενο με ένδεκα επιβαίνοντες ανατράπηκε κοντά στην Μπρισμπέιν, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους από πνιγμό δυο άνθρωποι. Η αστυνομία αναζητεί μέλος του πληρώματος που αγνοείται.

Heavy flood on streets after overflowing Mossman river in Queensland, Australia 🇦🇺 (17.12.2023)

«Οι τελευταίες 24 ώρες ήταν τραγικές εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών», συνόψισε μιλώντας σε δημοσιογράφους η Καταρίνα Κάρολ, η αρχηγός της αστυνομίας της Κουίνσλαντ. Σωστικά συνεργεία ψάχνουν μια 46χρονη που παρέσυραν ορμητικά σε αγωγό απορροής ομβρίων υδάτων στην Γκίμπι (ανατολικά) και παραμένει άφαντη. Άλλες δυο γυναίκες παρασύρθηκαν από τα νερά μαζί με εκείνην. Μια επέζησε, η δεύτερη είναι νεκρή.

Στην Κουίνσλαντ αναμένονται επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, δεν αποκλείονται φονικές πλημμύρες, πρωτόγνωρο σε μέγεθος χαλάζι και δυνατοί έως καταστροφικοί άνεμοι, σύμφωνα με την αυστραλιανή μετεωρολογική υπηρεσία. Πάνω από 80.000 νοικοκυριά εξακολουθούσαν νωρίτερα σήμερα να μην έχουν ρεύμα, ανέφερε ο πολιτειακός πάροχος Energex. Χθες Τρίτη η εταιρεία έκανε λόγο για 120.000 οικιακούς πελάτες της που πλήττονταν από τη διακοπή.

Before and after video cyclone Jasper at Baron Falls in Far North Queensland: December 10 vs December 18

[📹 9News]pic.twitter.com/Nu0HjBLwa1

