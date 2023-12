Σαλάχ Χριστούγεννα: Έξαλλοι μαζί του οι μουσουλμάνοι

Ο αστέρας της Λίβερπουλ, Μοχάμεντ Σαλάχ, επικρίθηκε έντονα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης από μουσουλμάνους οπαδούς του μετά την ανάρτηση ενός χριστουγεννιάτικου μηνύματος σήμερα το πρωί. Ο Αιγύπτιος μουσουλμάνος αστέρας, δημοσίευσε μια φωτογραφία ενός χριστουγεννιάτικου δέντρου και συμπεριέλαβε μια λεζάντα στην οποία μεταξύ άλλων μιλάει για τη σύγκρουση που αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του στα Social Media «Καλά Χριστούγεννα».

Οι μουσουλμάνοι δεν γιορτάζουν παραδοσιακά τα Χριστούγεννα, αλλά ορισμένοι συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της χριστιανικής γιορτής. Ο Σαλάχ επικρίθηκε από τους οπαδούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πέρυσι, αφού έβγαλε μια φωτογραφία με τον ίδιο, τη σύζυγό και τις κόρες του ποζάροντας μπροστά από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πολλά σχόλια είχε πυροδοτήσει και πέρυσι η ανάρτησή του.

Κάποιος έγραψε ότι ο Σαλάχ είναι «ντροπή για τον μουσουλμανικό κόσμο», ενώ ένας άλλος δήλωσε ότι είναι «απογοητευμένος» με τον αστέρα της Λίβερπουλ. Ένας άλλος οπαδός έγραψε: «Αυτό είναι τόσο άξεστο Σαλάχ, είσαι μουσουλμάνος όχι χριστιανός. Τα Χριστούγεννα μας είναι τον Απρίλιο, ντροπή σου αδερφέ».

«Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που οι οικογένειες μαζεύονται και γιορτάζουν. Με τον βάναυσο πόλεμο που διεξάγεται στη Μέση Ανατολή, ειδικά με τον θάνατο και την καταστροφή στη Γάζα, φέτος φτάνουμε στα Χριστούγεννα με πολύ βαριά καρδιά και μοιραζόμαστε τον πόνο αυτών των οικογενειών που θρηνούν την απώλεια των αγαπημένων τους προσώπων. Σας παρακαλούμε να μην τους ξεχάσετε και να μην συνηθίσετε τον πόνο τους. Καλά Χριστούγεννα».

Ο Σαλάχ είναι αναμφισβήτητα ο μεγαλύτερος μουσουλμάνος αθλητικός αστέρας στον κόσμο χάρη στα κατορθώματά του στο ποδόσφαιρο, σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Βρίσκεται και φέτος σε εξαιρετική φόρμα για τη Λίβερπουλ, μετά από ένα καλοκαίρι φημών για πιθανή μετακίνησή του στη Σαουδική Αραβία. Μέχρι σήμερα, έχει πετύχει 16 γκολ και έχει καταγράψει οκτώ ασίστ σε 25 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Σύντομα πρόκειται να φύγει με την Αίγυπτο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και μπορεί να χάσει περίπου ένα μήνα μετά το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ την Πρωτοχρονιά.

Christmas is a time when families get together and celebrate. With the brutal war going on in the Middle East, especially the death and destruction in Gaza, this year we get to Christmas with very heavy hearts and we share the pain of those families who are grieving the loss of… pic.twitter.com/NqynT2LsST

— Mohamed Salah (@MoSalah) December 25, 2023