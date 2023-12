Σκοτώθηκε σε τροχαίο η Λόρα Λιντς, ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος κάντρι Dixie Chicks

Η Λόρα Λιντς, του συγκροτήματος κάντρι Dixie Chicks, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Τέξας. Η 65χρονη μουσικός πέθανε ακαριαία όταν ένα άλλο αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο όχημά της καθώς προσπαθούσε να προσπεράσει σε αυτοκινητόδρομο έξω από το Ελ Πάσο το απόγευμα της Παρασκευής, αναφέρει το TMZ. Ο οδηγός του άλλου οχήματος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ ο θάνατός της Λιντς διαπιστώθηκε στο σημείο.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και λυπημένοι που πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Laura Lynch, ιδρυτικού μέλους των The Chicks. Έχουμε μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές μας για τον χρόνο που περάσαμε παίζοντας μουσική, γελώντας και ταξιδεύοντας μαζί», αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά του στο Instagram το συγκρότημα. Η Λιντς ίδρυσε τους Dixie Chicks μαζί με τη Ρόμπιν Λιν Μέισι και τις αδελφές Μάρτι και Έμιλι Έργουιν το 1990, αρχικά ως μπασίστας και αναλαμβάνοντας τελικά το ρόλο της τραγουδίστριας του συγκροτήματος.

Laura Lynch, founding member of The Dixie Chicks, has passed away at age 65. pic.twitter.com/3oUqdGQpGb

