Last Christmas, η ιστορία: Η μεγαλύτερη επιτυχία του Τζορτζ Μάικλ

Aν οι Αμερικανοί έχουν την Mariah Carey και το All I want for Christmas is you, οι βρετανοί δεν κάνουν Χριστούγεννα δίχως το αγαπημένο τραγούδι των Wham, Last Christmas. Το δεύτερο μέλος του συγκροτήματος, ο Andrew Ridgeley, αποκάλυψε πριν από λίγες ημέρες το άγνωστο παρασκήνιο που κρύβεται πίσω από το τραγούδι. Καρμικό επίσης θεωρήθηκε το γεγονός πως ανήμερα των Χριστουγέννων του 2016, έφυγε από τη ζωή και ο τραγουδιστής των Wham, George Michael, ο οποίος την τελευταία δεκαετία μετά την διάλυσή τους, έκανε σόλο και μια πολύ πετυχημένη καριέρα.

Καταρχάς, το τραγούδι για πρώτη φορά αυτές τις ημέρες, ανέβηκε στο Νο1 του βρετανικού chart. Eνώ είναι ένα all time classic hit, ποτέ στα 36 χρόνια που ακούγεται, δεν έφτασε στην κορυφή και αυτό είναι αξιοπερίεργο. Η ιστορία του χωρισμού ενός ζευγαριού και η λίγο νοσταλγική τυχαία συνάντηση κάποια Χριστούγεννα, το έχει κάνει πολύ ιδιαίτερο. Ωστόσο ο Ridgeley (o οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε και βιβλίο για την ιστορία της φιλίας του με τον Michael και το συγκρότημά τους), αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την δημιουργία του:

«Είχαμε πάει στο σπίτι των γονιών του George για να φάμε μια μέρα. Και εκεί που βλέπαμε τηλεόραση, άκουσε έναν ρυθμό, ξαφνικά ανέβηκε στο παλιό παιδικό του δωμάτιο και κάθισε εκεί για μια ώρα. Εκεί κρατούσε και ένα μικρό πιάνο όπου έγραψε τα πρώτα του τραγούδια όταν ήταν μικρός και φύλαγε όλες του τις ηχογραφήσεις. Και ξαφνικά άρχισε να παίζει στο παλιό του keyboard την μελωδία που του ήρθε ξαφνικά και αυτές ήταν οι πρώτες νότες από το Last Christmas». Μάλιστα όπως αποκάλυψε, εκείνη τη στιγμή εμπνεύστηκε και τους στίχους, αλλά και την διάθεσή του να κάνουν το video clip του τραγουδιού στην Ελβετία, όπως και έγινε.

Μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού οι WHAM αναγκάστηκαν να κλείσουν και μια εξωδικαστική συμφωνία με τον Barry Manilow. Ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής είχε διαμαρτυρηθεί επειδή κάποια κομμάτια της μελωδίας του Last Christmas έμοιαζαν πάρα πολύ με το τραγούδι του Can’t smile without you.

Ο Τζορτζ Μάικλ δεσμεύτηκε τότε να χαρίσει σε φιλανθρωπική οργάνωση όλες τις εισπράξεις από την πρώτη χρονιά κυκλοφορίας του τραγουδιού – κι ήταν ένα τεράστιο ποσό αν σκεφθεί κανείς ότι πουλήθηκαν 1,4 εκατομμύρια Singles.

Οι στίχοι του Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (special)

Once bitten and twice shy

I keep my distance but you still catch my eye

Tell me baby do you recognize me?

Well it’s been a year, it doesn’t surprise me

I wrapped it up and sent it

With a note saying “I Love You” I meant it

Now I know what a fool I’ve been

But if you kissed me now I know you’d fool me again

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (special)

Last Christmas, I gave you my heart

But the very next day, you gave it away

This year, to save me from tears

I’ll give it to someone special (special)

A face on a lover with a fire in his heart

A man undercover but you tore him apart

Maybe next year,

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Special, someone, someone

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

Who’ll give me something in return

I’ll give it to someone, hold my heart and watch it burn

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone special

I thought you were here to stay

How can love be for a day?

I thought you were someone special, gave you my heart

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone

Last Christmas I gave you my heart

You gave it away

I’ll give it to someone, I’ll give it to someone