Ο πίνακας του René Magritte που ενέπνευσε την εμβληματική σκηνή στον Εξορκιστή

Η τέχνη του René Magritte φαίνεται να ήταν μια περίεργη πηγή έμπνευσης για τον Εξορκιστή, ο οποίος συνδέεται πιο στενά με τον τρόμο παρά με την υψηλή τέχνη. Τούτου λεχθέντος, το σουρεαλιστικό στοιχείο του έργου πήγαινε χέρι-χέρι με τον τρόμο, και ενώ ο René Magritte προκαλούσε αυτό το ανήσυχο συναίσθημα ζωγραφίζοντας πράγματα σε περίεργα πλαίσια, η ταινία τρόμου του 1973 έκανε το ίδιο, μόνο με μία δαιμονική απήχηση στις μάζες και την ποπ κουλτούρα. Βασισμένη στο μυθιστόρημα του William Peter Blatty, η ταινία “στήθηκε” πάνω σε στοιχεία οπτικού σοκ κι έγινε με μια απίστευτη οπτική τελετουργία. Μοιράζοντας μερικές από τις αισθητικά καθοδηγούμενες αποφάσεις του, ο σκηνοθέτης William Friedkin εξήγησε ότι ένας πίνακας του Magritte τους καθοδηγούσε ιδιαίτερα.

«Στο μυθιστόρημα, η περιγραφή του William Peter Blatty, για τον πατέρα Merrin που έφτασε έξω από το σπίτι της μητέρας του παιδιού λέει ότι στεκόταν κάτω από το φως του δρόμου με μια ομιχλώδη λάμψη «σαν μελαγχολικός ταξιδιώτης παγωμένος στο χρόνο», εξήγησε κάποτε ο σκηνοθέτης. «Έπρεπε να βρω έναν τρόπο να το οπτικοποιήσω και επέτρεψα για μια ολόκληρη μέρα το συνεργείο να φωτίσει τη σκηνή. Χρησιμοποιήσαμε φώτα τόξου για να φωτίσουμε το δρόμο, εκτός από την ενίσχυση του πρακτικού φωτισμού όπως ήταν οι λάμπες του δρόμου. Μετά από πολλές δοκιμές και λάθη, γυρίσαμε τη σκηνή τη δεύτερη νύχτα.

One of my favorite scenes in The Exorcist…

Father Merrin did not come to PLAY! pic.twitter.com/W4ZaESd7mN

— Tv Geek (@FelNez63) April 11, 2019