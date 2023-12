Βίντεο: Μητέρα και μωρό γλιτώνουν από βέβαιο θάνατο

Ένα σοκαριστικό video δείχνει ότι η κακιά στιγμή παραμονεύει ανά πάσα στιγμή και πως η τύχη παίζει σημαντικό ρόλο. Η συγκλονιστική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Solihull, όπου μια Βρετανίδα και το βρέφος της γλίτωσαν από θαύμα από σοβαρό τραυματισμό κατά τη διάρκεια ενός οδυνηρού περιστατικού με ένα van της Peugeot που έπεσε με ταχύτητα πάνω σε μια κολόνα φωτισμού και ανατράπηκε επάνω τους. Τα πλάνα που καταγράφηκαν σε βίντεο στις 16 Δεκεμβρίου, αποκαλύπτουν μια γυναίκα με ένα καροτσάκι στο πεζοδρόμιο να κατευθύνεται προς μια διάβαση πεζών. Απότομα, κάνει ελιγμούς με το καροτσάκι μακριά από το δρόμο, καθώς ένα φορτηγάκι που κινείται γρήγορα εισέρχεται στην εικόνα.

Αντιδρώντας γρήγορα, η μητέρα προσπαθεί να σπρώξει το καροτσάκι μακριά από την πορεία του φορτηγού. Ωστόσο, παρά το γρήγορο ένστικτό της, το φορτηγάκι προσκρούει σε μια κολόνα φωτισμού, κάνει στροφή 90 μοιρών και ανατρέπεται στο πεζοδρόμιο όπου στέκεται η ίδια. Παρά την τρομακτική δοκιμασία, τόσο η γυναίκα όσο και το παιδί της μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ευτυχώς, ενώ η μητέρα γλίτωσε τον τραυματισμό, το παιδί της χρειάστηκε ιατρική φροντίδα για τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η οδηγός του βαν, μια γυναίκα γύρω στα 40, υπέστη εκδορές και νοσηλεύτηκε επίσης με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή της. Η ίδια συνεργάστηκε με τις αρχές και βοηθάει στη συνεχιζόμενη έρευνα. Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες που οδήγησαν στο ατύχημα. Το φορτηγάκι φαίνεται να κινείτο με μεγάλη ταχύτητα, να παρεκκλίνει από τη λωρίδα του και να βρίσκεται στη λάθος πλευρά του δρόμου. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, καθώς οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν την αιτία αυτού του σοκαριστικού περιστατικού.

