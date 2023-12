Το «πιο ταπεινό χριστουγεννιάτικο δέντρο»: Έλατο πωλήθηκε για σχεδόν 4.000 ευρώ

Ένα χριστουγεννιάτικο δεντράκι που αγοράστηκε για λίγες δεκάρες το 1920 πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3.411 λιρών Αγγλίας (3964,48 ευρώ) σε δημοπρασία την Παρασκευή (15/12). Το δέντρο των 79 εκατοστών, με 25 κλαδιά, 12 «μούρα» και έξι μίνι κηροπήγια, εκτιμήθηκε ότι θα πωλούνταν για μόλις 60-80 λίρες (70-93 ευρώ) στον οίκο δημοπρασιών Hansons Auctioneers στη νοτιοανατολική αγγλική κομητεία Όξφορντσιρ. Όμως προσφορές από όλο τον κόσμο ανέβασαν κατά πολύ την τιμή. «Η μαγεία των Χριστουγέννων ζει! Το πιο ταπεινό χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο έχει ένα νέο σπίτι και είμαστε ενθουσιασμένοι τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον πωλητή», ανακοίνωσε ο Τσαρλς Χάνσον, ιδιοκτήτης του οίκου Hansons Auctioneers.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στο σπίτι της Ντόροθι Γκραντ στο Λέστερσιρ της Αγγλίας το 1920, όταν εκείνη ήταν 8 ετών. Το στόλισε με βαμβάκι για να μιμηθεί το χιόνι, καθώς τα στολίδια ήταν είδος πολυτελείας μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ντόροθι φύλαγε το δέντρο σαν θησαυρό μέχρι τον θάνατό της σε ηλικία 101 ετών το 2014, όταν το κληρονόμησε η 84χρονη κόρη της, Σίρλεϊ Χολ.

Νομίζω ότι οφείλεται στη δύναμη της νοσταλγίας. Η ιστορία της Ντόροθι είχε απήχηση στους ανθρώπους», δήλωσε ο Χάνσον. «Όσο απλό κι αν ήταν, η Ντόροθι αγαπούσε αυτό το δέντρο. Έγινε βασικό μέρος των οικογενειακών γιορτών για δεκαετίες. Το γεγονός ότι της έδινε τόση χαρά, μας θυμίζει ότι η υπερβολή και η πολυτέλεια δεν είναι απαραίτητες για να μπούμε το πνεύμα των Χριστουγέννων», πρόσθεσε. «Η πωλήτρια αποφάσισε να το αποχωριστεί για να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της και για να διασφαλίσει ότι θα επιβιώσει ως ταπεινή υπενθύμιση της ζωής στη δεκαετία του 1920 – μιας δεκαετίας που η ξεκίνησε ανθηρή και κατέληξε σε χρεοκοπία», κατέληξε.

