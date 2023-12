Ζεράρ Ντεπαρντιέ – σεξουαλική παρενόχληση: Αυτοκτόνησε ηθοποιός που τον είχε κατηγορήσει για επίθεση

Η Γαλλίδα ηθοποιός Εμμανουέλ Ντεμπεβέ, η πρώτη που κατηγόρησε τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ για σεξουαλική επίθεση, αυτοκτόνησε πηδώντας στον ποταμό Σηκουάνα, όπως αναφέρουν τα γαλλικά ΜΜΕ, την ίδια ημέρα που μεταδόθηκε ένα ντοκιμαντέρ για τον διάσημο ηθοποιό, σχετικά με την πολύκροτη υπόθεση για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Η Εμανουέλ Ντεμπεβέ έβαλε τέλος στη ζωή της στις 7 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 60 ετών. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 29 Νοεμβρίου, όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι η σύντροφός του, η Εμανουέλ Ντεμπεβέ δηλαδή, «είχε φύγει από το σπίτι αφήνοντας ένα σημείωμα», σύμφωνα με την εισαγγελία. Τότε, δηλώθηκε η εξαφάνισή της. Όταν βρέθηκε μια γυναίκα που είχε πηδήξει από μια γέφυρα στον Σηκουάνα, έγινε η σύνδεση και ταυτοποιήθηκε πως επρόκειτο για την ηθοποιό. Η γυναίκα ανασύρθηκε, έγιναν προσπάθειες ανάνηψης και τελικά πέθανε.

Η Εμανουέλ Ντεμπεβέ ήταν ένα πολλά υποσχόμενο νέο ταλέντο στον γαλλικό κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 αλλά αργότερα αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε παίξει μαζί με τον συμπατριώτη Ζεράρ Ντεπαρντιέ στην ταινία Danton του 1982, του σκηνοθέτη Αντρέι Βάιντα. Το 2019, δημοσίευσε ένα σύντομο μήνυμα στο Facebook στο οποίο ανέφερε ότι ο συμπρωταγωνιστής της προσπάθησε να την θωπεύσει καθώς ήταν σε μια άμαξα στα γυρίσματα της ταινίας Νταντόν. Η καταγγελία της συμπεριλήφθηκε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «Gerard Depardieu: The Fall of the Ogre», που μεταδόθηκε στις 7 Δεκεμβρίου στο τηλεοπτικό κανάλι France 2 και το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από άλλες καταγγελίες που έγιναν εναντίον του 74χρονου. Ο Ντεπαρντιέ αντιμετωπίζει πολλές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες αρνείται κατηγορηματικά.