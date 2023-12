Σύνδρομο Τουρέτ – Κρις Κουόμο: Μια πολύ κακή στιγμή για τον διάσημο παρουσιαστή – Έβαλε τα γέλια

Αντιμέτωπος με μια περίεργη συνθήκη βρέθηκε ο Αμερικανός παρουσιαστής Κρις Κουόμο, που κλήθηκε να πάρει συνέντευξη με μια TikToker, που πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ. Η 21χρονη Μπέιλεν Ντουπρί, που χρησιμοποιεί το κανάλι της στο TikTok για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τo σύνδρομο από το οποίο πάσχει, σε αρκετές φάσεις της συνέντευξης, εκδήλωσε συμπτώματα του Τουρέτ, μεταξύ των οποίων και η κοπρολαλία, δηλαδή η αναφώνηση αισχρών λέξεων ή κοινωνικά ακατάλληλων παρατηρήσεων. Ο έμπειρος δημοσιογράφος εμφανίστηκε αρκετές φορές να ξαφνιάζεται από τις βρισιές που εκτόξευε – ακούσια φυσικά – η 21χρονη κοπέλα, με αποδέκτη τον ίδιο.

Καθώς η TikToker εξηγούσε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινή της ζωή αλλά και οργή που εκφράζουν κάποιοι απέναντι στην ίδια και τους δικούς της, επειδή πιστεύουν ότι «προσποιείται», αναγκάστηκε πολλές φορές να διακόψει τις απαντήσεις της εξαιτίας των τικ της. Οι φράσεις που αναφωνούσε όπως «άντε γ… Κρις», «χοντ@@ωλη» και το υψωμένο μεσαίο δάχτυλό της μπροστά στην κάμερα προκάλεσαν αμηχανία στον παρουσιαστή, που προσπαθούσε καθ’ όλη τη διάρκεια να διατηρήσει το επαγγελματικό του ύφος.

Κάποια στιγμή, ωστόσο, ο Κουόμο δεν άντεξε και ξέσπασε σε γέλια, κρύβοντας μάλιστα με τα χέρια του το πρόσωπό του. Γρήγορα ωστόσο ανέκτησε τον αυτοέλεγχό του, ακούγοντας την κοπέλα να περιγράφει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει πλέον εξαιτίας της online φήμης της και της δυσπιστίας των ανθρώπων απέναντί της.

NEW: Chris Cuomo can’t hold in his laughter while interviewing a girl with Tourette syndrome who tells him to “f*** off.”

“Go f*** yourself, Chris a** bunny, old biscuit fat a**,” she said during the interview which caused Cuomo to laugh.

“I obviously go to the gym and I wear… pic.twitter.com/2kSnj8Xm8u

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 13, 2023