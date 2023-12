Ξύλο σε αγώνα: Διαιτητές πιάστηκαν στα χέρια

Απρόβλεπτη τροπή πήρε αγώνας μπάσκετ μαθητών δημοτικού στις ΗΠΑ όταν οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης πιάστηκαν στα χέρια και έκαναν ρίγκ το παρκέ. Στο βίντεο από τον αγώνα ανάμεσα στους μαθητές του Cherry Creek και τους μαθητές του Legend Blue το Σάββατο στο Κολοράντο, φαίνεται ξαφνικά ο ένας από τους τρεις διαιτητές να ρίχνει μια γροθιά στον δεύτερο από τους συναδέλφους του με τον τρίτο να εμπλέκεται και αυτός στον καβγά. Τους διαιτητές προσπάθησαν να χωρίσουν θεατές του αγώνα ενώ το ίδιο έκανε και ένας τέταρτος διαιτητής που ήταν στο γήπεδο.

Η διοργανώτρια αρχή του Gold Crown Foundation ανακοίνωσε μετά τον καβγά ότι και οι τρεις διαιτητές έχουν τεθεί σε οριστική αναστολή ενώ ζήτησε συγγνώμη από τα παιδιά και τους γονείς που ήταν αυτόπτες μάρτυρες της κλωτσοπατινάδας. Για την ώρα παραμένει αδιευκρίνιστος ο λόγος που ήρθαν στα χέρια οι τρεις διαιτητές.

Uhhh, real life at my sisters kids bball tourney…. Kids close your eyes pic.twitter.com/sELdSjKosX

— Tyler Polumbus (@Tyler_Polumbus) December 11, 2023