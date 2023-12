Αλεξέι Ναβάλνι εξαφάνιση: Αγνοείται για έξι μέρες

Ο Ρώσος πολιτικός της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μεταφέρθηκε από την σωφρονιστική αποικία ΙΚ-6 που βρίσκεται στην περιοχή Βλαντίμιρ, ανατολικά της Μόσχας. Ωστόσο, είναι άγνωστο το πού βρίσκεται ο Ναβάλνι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με όσα ανέφεραν σήμερα οι συνεργάτες του στην πλατφόρμα του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ. Οι συνεργάτες του Ναβάλνι ήταν προετοιμασμένοι για μια πιθανή μεταφορά του σε πιο αυστηρή αποικία μετά την καταδίκη του τον Αύγουστο σε επιπλέον 19 χρόνια φυλάκισης.

Άλλωστε, πριν από μερικές ημέρες, στις 8 Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι λιποθύμησε στη φυλακή, προκαλώντας ανησυχία στους συνεργάτες του. Ο Αλεξέι Ναβάλντι, που είναι 47 ετών, έχει καταδικαστεί σε περισσότερα από 30 χρόνια φυλάκισης με, όπως ο ίδιος λέει, κατασκευασμένες κατηγορίες, με στόχο να φιμωθεί η κριτική που ασκεί στη ρωσική κυβέρνηση και τον πρόεδρό της, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Alexei Navalny has disappeared. He is no longer listed in the prison where he served his sentence

Navalny’s lawyer was informed that his client was “no longer listed” in the prison in the Vladimir region, where he was serving his sentence. It is unknown where Navalny is now and… pic.twitter.com/qCWcgn0CI6

