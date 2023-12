Θάνατος μαζορέτας Τέξας: Η μητέρα της 16χρονης τη βρήκε νεκρή στο διαμέρισμά της

Θλίψη στο Τέξας έχει προκαλέσει ο θάνατος μίας 16χρονης μαζορέτας υπό μυστηριώδεις συνθήκες, με τις έρευνες των Αρχών να βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τη New York Post, η μητέρα της 16χρονης Lizbeth Medina βρήκε το άψυχο σώμα της έφηβης κόρης της στο διαμέρισμά της στην μικρή πόλη Έντνα στις 5 Δεκεμβρίου, όταν πήγε να την βρει, αφού η κοπέλα δεν εμφανίστηκε σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση όπου θα συμμετείχε. «Μόλις τη βρήκα, συνειδητοποίησα ότι είχε φύγει», δήλωσε η απελπισμένη μητέρα Jacqueline Medina σε τηλεοπτική εκπομπή, προσθέτοντας ότι «τα λόγια δεν μπορούν να εξηγήσουν τι ένιωσα εκείνη τη στιγμή που βρήκα την κόρη μου στην κατάσταση που βρισκόταν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ελπίζω από καρδιάς να υπάρξει δικαιοσύνη για την κόρη μου».

«Δεν έκανε ναρκωτικά, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Η κόρη μου βρέθηκε με έναν τρόπο που καμία μητέρα δεν θα έπρεπε να βρει ποτέ το παιδί της», σημείωσε η ίδια, τονίζοντας ότι «Κάποιος έκανε κακό στο παιδί μου, κάποιος μου πήρε το παιδί μου». Η ίδια, πιστεύει ότι ο θάνατος της κόρης της συνδέεται με διάρρηξη που έλαβε χώρα στο συγκρότημα κατοικιών όπου διέμενε μαζί με την 16χρονη, μερικές εβδομάδες πριν το τραγικό περιστατικό. «Ήταν απλά στο ίδιο της το σπίτι, και διέρρηξαν, και δυστυχώς εκείνη ήταν στο σπίτι εκείνη τη στιγμή», δήλωσε. Σημειώνεται ότι, μέχρι στιγμής, οι ερευνητές δεν έχουν αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με το πώς ήταν ο τόπος του εγκλήματος ή αν υπήρχαν σημάδια πάλης, ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις, η αστυνομία πραγματοποιεί εντατικές έρευνες «για να εντοπίσει και να προσαγάγει στη δικαιοσύνη το άτομο που ευθύνεται».

