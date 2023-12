Εντρίκ: Το παιδί θαύμα της Βραζιλίας

Ισόπαλο με σκορ 1-1 ήρθε το παιχνίδι μεταξύ Παλμέιρας και Κρουζέιρο τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/12, 02:30) για το πρωτάθλημα Βραζιλίας Serie A για την 38η αγωνιστική και έτσι εξασφάλισε και τυπικά το τρόπαιο για 2η φορά μέσα σε μία τριετία. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον προπονητή της ομάδας Άμπελ Φερέιρα ήταν για άλλη μία φορά ο πιτσιρικάς Έντρικ ο οποίος άνοιξε το σκορ για την ομάδα του πετυχαίνοντας το 11ο του γκολ στο πρωτάθλημα και έγραψε ιστορία.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός Βραζιλιάνος φορ, που σε λίγους μήνες θα μεταβεί στη Μαδρίτη για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης, με το γκολ που πέτυχε στη τελευταία αγωνιστική της διοργάνωσης ξεπέρασε τον σούπερ σταρ Νεϊμάρ και έγινε ο πρώτος παίκτης κάτω των 17, μετά τον Ρονάλντο “το Φαινόμενο” με τα περισσότερα γκολ στο πρωτάθλημα. Θυμίζουμε πως ο Έντρικ έκανε ένα εξαιρετικό φινάλε στη χρονιά καθώς σημείωσε 6 γκολ στις τελευταίες 8 αναμετρήσεις της Παλμέιρας συμβάλλοντας τα μέγιστα ώστε η ομάδα να στεφθεί πρωταθλήτρια Βραζιλίας.

