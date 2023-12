Λάνα Ντελ Ρέι παιδί: «Το βλέπω να έρχεται»

Η Λάνα Ντελ Ρέι μίλησε πρόσφατα για την επιθυμία της να γίνει μητέρα, μετά τον χωρισμό της από τον Έβαν Γουίνικερ. Η 38χρονη τραγουδίστρια δήλωσε ότι έχει «περισσότερα να εξερευνήσει» στον κόσμο, καθώς περιέγραψε τα σχέδιά της να αποκτήσει παιδιά. Μιλώντας το περιοδικό Culture των Sunday Times, είπε: «Γι’ αυτό ο Θεός δεν μου έδωσε ακόμα παιδιά. Επειδή υπάρχουν περισσότερα να εξερευνήσω». Η μουσικός πρόσθεσε ότι βλέπει τον εαυτό της να γίνεται μητέρα μια μέρα, λέγοντας: «Το βλέπω να έρχεται για μένα. Θα το δούμε. Θα δούμε τι θα λιώσει τα φτερά». Αν και νωρίτερα φέτος είχε αρραβωνιαστεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο του πρακτορείου ταλέντων, Έβαν Γουίνικερ, η Λάνα Ντελ Ρέι δήλωσε πρόσφατα πως είναι μόνη της.

Ο Γουίνικερ που είναι και διευθύνων σύμβουλος της Range Media, φροντίζει για ταλέντα όπως οι Disco Biscuits, MAX και Daya. Ο ίδιος προέρχεται από τον χώρο της μουσικής, αφού στο παρελθόν ήταν μέλος του συγκροτήματος Steel Train με τον συνθέτη και παραγωγό Τζακ Άντονοφ, που συνεργάστηκε με την Ντελ Ρέι, σε πολλά από τα πρότζεκτ της. Σε συνέντευξή της στο Harper’s BAZAAR, η τραγουδίστρια είχε ξεκαθαρίσει πως «σίγουρα δεν είμαι ερωτευμένη αυτή τη στιγμή». Η σχέση της με τον Γουίνικερ ξεκίνησε λίγους μήνες πριν επιβεβαιωθεί το ειδύλλιο με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι την 1η Μαρτίου, όταν παρευρέθηκε στα Billboard Women In Music Awards.

Lana Del Ray opens up about her desire to become a mother after her ‘shock’ split from Evan Winiker: ‘I see it coming for me’ https://t.co/80BBCQ8F4C

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) December 4, 2023