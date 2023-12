Ολυμπιακός: Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον Πέδρο Άλβες

Την πρόσληψη του Πέδρο Άλβες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, με τον Πορτογάλο να είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής της ομάδας. Ο 40χρονος Πορτογάλος υπήρξε ποδοσφαιριστής σε διάφορες μικρές ομάδες της Πορτογαλίας, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τον Άρη Λεμεσού τη σεζόν 2012-13. Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας ανέλαβε πόστο αθλητικού διευθυντή στην Εστορίλ.

Εκεί παρέμεινε για πέντε χρόνια από το 2018 μέχρι και το 2023. Ουσιαστικά ανέβαλε την ομάδα τη σεζόν που υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία και μέσα σε τρεις σεζόν κατάφερε να την επαναφέρει στην πρώτη φτάνοντας παράλληλα μέχρι τα ημιτελικά του Κυπέλλου τη σεζόν 2020-21. Την επόμενη χρονιά η Εστορίλ τερμάτισε στην ένατη θέση, ενώ πέρσι ήταν 14η.

Ο Πέδρο Άλβες είναι ο νέος Αθλητικός Διευθυντής της ομάδας μας! Καλώς όρισες στην οικογένεια του Ολυμπιακού! / Pedro Alves is our new Sports Director! Welcome to the Olympiacos family! 🔴⚪️ #Olympiacos #Welcome #PedroAlves #SportsDirector #Portugal pic.twitter.com/i1Wrgcv67x

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023