Ολυμπιακός: “Η προτεραιότητα είναι να ενώσουμε την ομάδα”

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε την Τρίτη (5/12) τον Κάρλος Καρβαλιάλ, ο οποίος θα είναι ο αντικαταστάτης του Ντιέγκο Μαρτίνεθ στον πάγκο των ερυθρολεύκων. Λίγο μετά την παρουσίαση του Πέδρο Άλβες, ακολούθησε και του Πορτογάλου τεχνικού, με τον ίδιο να αναφέρει ότι στόχος του είναι ο Ολυμπιακός να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να είναι μία ομάδα με πολύ καλή επιθετική κι αμυντική λειτουργία.

Ο Πέδρο Άλβες είπε: “Σήμερα είναι ιδιαίτερη στιγμή, καθώς καλωσορίζω ένα προπονητή, τον οποίο πιστεύω πολύ, τον γνωρίζω καλά κι έχω εμπιστοσύνη τόσο στον ίδιο, όσο και στην ομάδα του. Η επιλογή του Καρβαλιάλ είναι δική μου, καθώς είναι ένας άνθρωπος που εμπιστεύομαι πολύ καλά και πιστεύω ότι μπορεί να ανταπεξήλθε στην πίεση,. Κι όταν ο πρόεδρος με εμπιστεύτηκε για να προτείνω έναν προπονητή ήταν ο πρώτος άνθρωπος που σκέφτηκα και πιστεύω ότι μπορεί να τα καταφέρει”

“Είμαι πολύ ευτυχισμένος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό και επιστρέφω στην Ελλάδα. Κι εγώ κι οι συνεργάτες μου γνωρίζουμε το μέγεθος του Ολυμπιακού, ξέρουμε ότι είμαστε μία από τις σημαντικότερες ομάδες, του κόσμου, το πιστεύουμε και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Το γεγονός ότι μετά από μία βαριά ήττα στην Ευρώπη 6.000 φίλοι του Ολυμπιακού τον ακολούθησαν στον Βόλο για να παρακολουθήσουν τον επόμενο αγώνα του πρωταθλήματος, είναι ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του μεγαλείου του. Μόνο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να το καταφέρει αυτό. Βρισκόμαστε εδώ για να κερδίσουμε, για να αγωνιστούμε με τον καλύτεροι δυνατό τρόπο και στις τρεις διοργανώσεις που ο Ολυμπιακός παίρνει μέρος.

Όλα είναι ανοιχτά κι όλα είναι πιθανά να συμβούν. Εύχομαι ο κόσμος μας να συνεχίσει να βρίσκεται μαζί μας, όπως μας ακολούθησε στον Βόλο, να το κάνεις και στο επόμενο ματς του πρωταθλήματος, αλλά και σε όλες τις υποχρεώσεις μας. Θέλουμε τη Θύρα 7 και τον κόσμο του Ολυμπιακού στο πλευρό μας, γιατί μόνο ενωμένοι, μαζί σαν μία μεγάλη οικογένεια θα μπορέσουμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε πραγματικά να πραγματοποιήσουμε τα όνειρα των φιλάθλων μας και μόνο μαζί τους, με τη δική τους στήριξη θα τα καταφέρουμε”.

“Η υποχρέωση να κερδίζουμε πάντα υπάρχει. Έχω μεγάλη εμπειρία και σε διάφορα πρωταθλήματα, οπότε το μόνο που θα πω είναι οι αλλαγές να γίνουν… χθες , οι αλλαγές πρέπει να γίνονται σύντομα. Ο πρώτος στόχος είναι να νικήσουμε το επόμενο παιχνίδι που έρχεται”.

Για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν: “Η προτεραιότητα είναι να ενώσουμε την ομάδα. Να είμαστε όλοι μαζί όπως και οι οπαδοί. Όταν ενωθούμε μπορούμε να γίνουμε μία μεγάλη δύναμη”.

⚪️ Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: άς ά! / We welcome our new Head Coach: ! ⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2023