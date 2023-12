Temu ιδιοκτήτης: Το παιδί αγροτών στους 40 πλουσιότερους του κόσμου

Mία νέα online πλατφόρμα αγορών που συνδέεται με έναν από τους κορυφαίους ομίλους λιανικής της Κίνας έχει γίνει πολύ γρήγορα η εφαρμογή με τα περισσότερα downloads στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και τις Amazon και Walmart. Πρόκειται για την Temu, online εταιρεία λιανικής με έδρα τη Βοστώνη και η οποία έχει τον ίδιο ιδιοκτήτη με τον κινεζικό κολοσσό των social media Pinduoduo. Η Temu, η οποία διαχειρίζεται ένα ηλεκτρονικό υπερκατάστημα που έχει σχεδόν τα πάντα – από οικιακά είδη μέχρι ρούχα και ηλεκτρονικά – αποκάλυψε ένα διαφημιστικό σποτ που ενθαρρύνει τους καταναλωτές να «ψωνίζουν σαν δισεκατομμυριούχοι».

«Θέλουμε να μοιραστούμε με τους καταναλωτές μας ότι μπορούν να ψωνίσουν με μια αίσθηση ελευθερίας λόγω της τιμής που προσφέρουμε», δήλωσε εκπρόσωπος του Temu στο CNN.

Το σποτ των 30 δευτερολέπτων προωθεί την πρόταση της εταιρείας στους χρήστες: «Νιώστε σαν να ξεπουλάτε αγοράζοντας πολλά πράγματα φτηνά. Το γυναικείο μαγιό στο Temu κοστίζει μόλις 6,50 δολάρια, ενώ ένα ζευγάρι ασύρματα ακουστικά κοστίζει 8,50 δολάρια. Μια μηχανή κοπής φρυδιών κοστίζει 90 λεπτά. Αυτές οι εκπληκτικά χαμηλές τιμές – τουλάχιστον με τα δυτικά πρότυπα – μπορούν να συγκριθούν με τη Shein, την κινεζική εταιρεία μόδας που προσφέρει μεγάλη ποικιλία φθηνών ρούχων και ειδών σπιτιού και έχει κάνει σημαντική εισβολή σε αγορές, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Η Shein θεωρείται ένας από τους ανταγωνιστές της Temu σε συνδυασμό με άλλους εκπτωτικούς ομίλους λιανικής όπως Wish και Alibaba AliExpress, σύμφωνα με την Coresight Research.

H Temu συστήθηκε πέρυσι από την PDD, τον εισηγμένο στις ΗΠΑ μητρικό όμιλο γνωστό μέχρι πρότινος ως Pinduoduo. Η εταιρεία άλλαξε επισήμως το όνομά της αυτό το μήνα. Η Pinduoduo αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας με περίπου 900 εκατ. χρήστες. Έφτιαξε το όνομά της από ένα επιχειρηματικό μοντέλο, που επιτρέπει στους χρήστες να εξοικονομούν χρήματα προτείνοντας σε φίλους να αγοράσουν τα ίδια προϊόντα. Στην ιστοσελίδα της η Temu αναφέρει ότι χρησιμοποιεί το τεράστιο δίκτυο του μητρικού της ομίλου για να προσφέρει μία ευρείας κλίμακας προϊόντα ποιότητας.

Από πέρυσι το Σεπτέμβριο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε, η εφαρμογή έχει κάνει download 24 εκατ. φορές, με περισσότερους από 11 εκατ. μηνιαίους ενεργούς χρήστες, σύμφωνα με το Sensor Tower. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι αμερικανικές εφαρμογές της Temu ξεπέρασαν τις αντίστοιχες των Amazon, Walmart και Target, σύμφωνα με τον αναλυτή Abe Yousef της εταιρείας Sensor Tower. «H Temu ανέβηκε στην κορυφή και των δύο app store charts στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο, όπου η εφαρμογή εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση τώρα», είπε, αναφερόμενος στα καταστήματα εφαρμογών για κινητά iOS και Android.

Ο Yousef προσέθεσε ότι η εταιρεία ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη στην απόκτηση νέων χρηστών προσφέροντας εξαιρετικά χαμηλές τιμές και προσφορές μέσω της εφαρμογής, όπως έκπτωση 89% σε ορισμένα είδη. Επίσης, η εταιρεία αναμένεται να επεκταθεί και σε νέες περιοχές, για παράδειγμα, αυτό το μήνα έγραψε στο Twitter ότι σχεδιάζει να επεκταθεί στον Καναδά. Βεβαίως, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, ακόμη είναι πολύ νωρίς για να υποστηρίξει κάποιος ότι η Temu θα καταφέρει να διατηρήσει αυτές τις εξαιρετικά χαμηλές τιμές, τη δωρεάν διανομή και άλλα προνόμια.

Η διαδρομή του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία ιντριγκάρει, αν μη τι άλλο, τα τελευταία χρόνια τον διεθνή Τύπο, ειδικότερα από το 2019, όταν η εταιρεία Pinduoduo που ίδρυσε, όπως άλλωστε και η Temu αργότερα, καθιερώθηκαν διεθνώς.

Chinese E-Commerce Tycoon Colin Huang Loses $3.1 Billion In One Day As Imminent Price War Spooks Investors https://t.co/cnAiRwiA89 pic.twitter.com/u3bPNZ8b5V

— Forbes (@Forbes) February 23, 2023