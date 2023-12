Χιονιάς Κεντρική Ευρώπη 2023: Σφοδρή χειμωνιάτικη επέλαση, χάος στις μετακινήσεις

Στο έλεος σφοδρής κακοκαιρίας βρίσκεται η κεντρική Ευρώπη, με την επέλαση του χειμώνα και τις σφοδρές χιονοπτώσεις να προκαλούν χάος στις μετακινήσεις στη νότια Γερμανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία. Στο αεροδρόμιο του Μονάχου ακυρώθηκαν όλες οι πτήσεις το Σαββατοκύριακο μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα στη νότια Γερμανία, ενώ κι άλλοι αερολιμένες στην ευρύτερη περιοχή, ανάμεσά τους και εκείνος στην οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, ανακοίνωσαν ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας.

Στην Αυστρία και στην Ελβετία οι χιονοπτώσεις ώθησαν τις Αρχές να αυξήσουν το επίπεδο συναγερμού για τον κίνδυνο κατολισθήσεων. Ειδικά στη δυτική Αυστρία οι επαρχίες του Τιρόλου και του Φόραλμπεργκ αύξησαν στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο τον συναγερμό, καθώς το ύψος του χιονιού έφθασε το μισό μέτρο κατά περιοχές, ενώ η αυστριακή σιδηροδρομική εταιρεία OeBB ανακοίνωσε τη ματαίωση πολλών δρομολογίων λόγω της κακοκαιρίας.

Στην Τσεχία έκλεισαν επί ώρες αυτοκινητόδρομοι και δρόμοι λόγω της χιονόπτωσης, με τρένα και δημόσια μέσα μεταφοράς να ακυρώνουν δρομολόγια, ενώ πάνω από 15.000 νοικοκυριά επηρεάστηκαν από μπλακ-άουτ.

Ο αυτοκινητόδρομος D1, που συνδέει την πρωτεύουσα Πράγα με τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Μπρνο, έκλεισε επί ώρες μετά από ατύχημα που προκάλεσε μποτιλιάρισμα 20 χιλιομέτρων. Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικράτησε και σε άλλα τμήματα του αυτοκινητόδρομου, όπως και στον D5, που συνδέει την Πράγα με τη Γερμανία. Τρένα υψηλής ταχύτητας και άλλοι συρμοί τράβηξαν λόγω της κακοκαιρίας χειρόφρενο στο νότιο τμήμα της Τσεχίας. Χιονοθύελλες και κακοκαιρία έπληξαν και τη νότια Πολωνία, με τα εκχιονιστικά μηχανήματα να εργάζονται πυρετωδώς σε δρόμους στην Κρακοβία και στο Βρότσλαου.

So far holidays are great! Stuck in Munich airport due to snow. Probably 2 more days at the airport:) No way in and out. pic.twitter.com/awRUtOzkvn

— kuba sędziński (@ksedzinski) December 2, 2023