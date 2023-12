Υπάρχει τέλειο αυτοκίνητο; Ίσως να είναι αυτό

Πριν από μερικά 24ωρα η Porsche τράβηξε και επίσημα το κάλυμμα αποκαλύπτοντας τη νέα Panamera η οποία, όπως τονίστηκε και στην παρουσίαση, αποτελεί μια «σοφιστικέ εξέλιξη» του απερχόμενου μοντέλου. Στόχος είναι να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη λειτουργικότητα και τις επιδόσεις ενός sports car, με την πολυτέλεια ενός sedan που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τον πιο απαιτητικό επιχειρηματία. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά τους πέντε τομείς πάνω στους οποίους η Porsche έχει εργαστεί σκληρά ώστε να κάνει τη νέα Panamera ξεχωριστή.

Η νέα Panamera διαθέτει διβάλβιδη αερανάρτηση δύο θαλάμων με το σύστημα διαχείρισης ενεργής ανάρτησης Porsche (PASM) στον στάνταρ εξοπλισμό της. Η διβάλβιδη τεχνολογία διαχωρίζει τα στάδια επιστροφής και συμπίεσης του συστήματος ελέγχου αποσβεστήρων κραδασμών για ακόμη μεγαλύτερη άνεση και σπορ αίσθηση: το σύστημα απορροφά αισθητά τους κραδασμούς από τις εγκάρσιες συνδέσεις και άλλες ανωμαλίες του οδοστρώματος, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ευστάθεια του οχήματος σε συνθήκες δυναμικής οδήγησης. Ο χειρισμός του αυτοκινήτου μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο με την προαιρετική τετραδιεύθυνση.

NEWS: With the new 2024 Porsche Panamera, the company unveiled a hydraulic suspension called Porsche Active Ride.

It has active shock absorbers powered by an electrically-operated hydraulic pump. Porsche claims it’s so powerful that the new Panamera doesn’t need springs to… pic.twitter.com/9i3ErH1eP1

