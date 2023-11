Τρομοκρατική επίθεση Ιερουσαλήμ: Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με πυροβόλα όπλα που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Ιερουσαλήμ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι, και ζήτησε «να κλιμακωθεί η αντίσταση» κατά του Ισραήλ. «Οι αδελφοί Μουράντ Νεμρ (38 ετών) και Ιμπραχίμ Νεμρ (30 ετών), μέλη των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ από τη Σουρ Μπάχερ, συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, θυσιάστηκαν διεξάγοντας επιχείρηση κατά την οποία σκοτώθηκαν τρεις έποικοι και τραυματίστηκαν άλλοι», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ

