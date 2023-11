Ιερουσαλήμ επίθεση: Βίντεο από το τρομοκρατικό χτύπημα – Σε στάση λεωφορείου

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί και άλλοι 6 παραμένουν τραυματισμένοι από επίθεση με πυροβόλο όπλο εναντίον στάσης λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της ισραηλινής αστυνομίας. «Δύο τρομοκράτες που επέβαιναν σε αυτοκίνητο και ήταν οπλισμένοι ο ένας με Μ-16 και ο άλλος με πιστόλι» άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών που περίμεναν σε στάση λεωφορείου γύρω στις 07:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), δήλωσε ο διευθυντής της αστυνομίας της Ιερουσαλήμ Ντορόν Τόργκεμαν στους δημοσιογράφους από το σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με το Magen David Adom, μια 24χρονη γυναίκα και ένας 73χρονος άνδρας σκοτώθηκαν, ενώ κατέληξε ακόμα ένας άνδρας που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά και άλλοι τρεις είναι σε καλύτερη κατάσταση.

🚨JUST NOW: 6 Injured.

6 injuries in a shooting attack in the settlement of “Ramot” in occupied Jerusalem and the retreat of the occupation forces at the site of the operation after shooting at the gunman. pic.twitter.com/zBG7reSkp1

— Palestine Now. (@PalestineNW) November 30, 2023