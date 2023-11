Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός «πετσοκόβει» τον Σούνακ – «Έκανε σαν 8χρονο» 

Με χιουμοριστική διάθεση, αλλά χωρίς να παραλείπει τη σκληρή κριτική και την ειρωνεία, ο Βρετανός ραδιοφωνικός παραγωγός Τζέιμς Ο’ Μπράιεν στη διάρκεια ενός podcast στο LBC Radio, περιέγραψε – με δικά του λόγια – πώς ο Σούνακ έμαθε για όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και πώς αντέδρασε στη συνέχεια. Μάλιστα, δεν διστάζει να τον χαρακτηρίζει «8χρονο παιδί» που μαζεύει τα πράγματά του και γυρνάει στο σπίτι του, επειδή δεν του κάνουν τα χατίρια οι συμπαίκτες του στο ποδόσφαιρο!

Με το ιδιαίτερο ύφος του, ο Ο’ Μπράιεν λέει: «Ο Σούνακ κάθεται σε ένα δωμάτιο στη Ντάουνινγκ Στριτ θαυμάζοντας τους αστραγάλους του – και αυτός είναι προφανώς ο μοναδικός λόγος που φοράει τόσο κοντά τα παντελόνια του – και κάποιος του λέει: “Οοο, δεν μπορείς ποτέ να φανταστείς τι έκανε ο Μητσοτάκης” και κάποιος άλλος προσθέτει: “Υποθέτω πως ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι αρκετά πρόθυμη να δει τα Γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέφουν στην Αθήνα, επειδή πρώτον χτίζουν ένα μουσείο ειδικά γι’ αυτό, δεύτερον ο Τζορτζ Όσμπορν κάνει αρκετή φασαρία, ενθαρρύνοντας μια τέτοια εξέλιξη τελευταία και τρίτον αποτελεί θεωρητικά θέση της ελληνικής κυβέρνησης πολύ πριν καν γεννηθείς Ρίσι Σούνακ”. Αυτό είναι λοιπόν το κλίμα στη Ντάουνινγκ Στριτ, “κοίτα τι έκανε ο Μητσοτάκης” και ο Ρίσι Σούνακ, ένας θεωρητικά ώριμος άνθρωπος, απαντά… “ωραία τότε, ακυρώνουμε τη συνάντηση”».

Η συνέχεια του λόγου του ραδιοφωνικού παραγωγού, είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα: «Τότε κάποιος από την ομάδα του, του λέει “κύριε πρωθυπουργέ, μπορείτε να δείξετε την ενόχλησή σας, αλλά η ακύρωση της συνάντησης θα μας κάνει να φαινόμαστε λίγο… ποια λέξη θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να συνδυάσουμε την κολακεία με τη διπλωματία… υπερευαίσθητοι, υπερβολικά ευάλωτοι στην κριτική… Δεν πιστεύω πως πρέπει να ακυρώσουμε τη συνάντηση και τότε ο Σούνακ απαντά: “Πολύ αργά, χαχαχα”, πληκτρολογώντας στο τηλέφωνό του (προς τον Έλληνα πρωθυπυοργό) «Μητσοτάκη, η συνάντηση ακυρώθηκε, δέξου το, είτε σου αρέσει, είτε όχι, Ρίσι». Και έτσι, όλος ο Τύπος κάνει λόγο για μια οξύθυμη και νευρική απάντηση απέναντι μια τέλεια, ακριβή και καλά διατυπωμένη θέση, η οποία εκφράστηκε από έναν ξένο πρωθυπουργό».

Και καταλήγει: «Αλήθεια, γιατί το έκανε; Ένα ενήλικας στην κορυφή της κυβέρνησης ενήργησε με έναν τρόπο που μου θυμίζει όχι κάτι περισσότερο από ένα 8χρονο αγόρι, που μαζεύει τα ποδοσφαιρικά του πράγματα και γυρνάει στο σπίτι του, όταν οι υπόλοιποι αρνούνται να το αφήσουν να παίξει επιθετικός για 17ο διαδοχικό παιχνίδι…».

‘At the very top of British government, a grown man acted like an eight-year-old boy taking his football home when we refused to let him be centre-forward.’@mrjamesob breaks down Rishi Sunak’s ‘petulant, crass’ cancellation of a meeting with the Greek PM over the Elgin Marbles. pic.twitter.com/EKQ1m1O7Vw

— LBC (@LBC) November 28, 2023