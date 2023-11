Η ζωή των ομήρων στα χέρια της Χαμάς – Υποχρεωτική σιωπή, λίγο φαγητό, παρακολούθηση βίντεο με τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου

Σε κατάσταση σοκ παραμένουν οι ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς που αφέθηκαν ελεύθεροι τα τελευταία 24ωρα, σύμφωνα με τους γιατρούς που τους έχουν εξετάσει μετά την απελευθέρωσή τους. «Η απαγωγή είναι ένα σοκ. Μέσα σε μια ώρα περνάς από τον παράδεισο στην κόλαση» είπε χαρακτηριστικά γιατρός σε ισραηλινό κανάλι. Την ίδια ώρα οι μαρτυρίες τους αποκαλύπτουν τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς τις παραπάνω από 50 ημέρες που βρέθηκαν στα χέρια τους μετά την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

«Μας έδωσαν λίγο ρύζι και μερικές πίτες, έπρεπε να τα κόψουμε σε μικρά κομμάτια για να φάμε όλοι καθώς δεν ξέραμε αν θα έχουμε φαγητό την επόμενη ημέρα. Δεν κάναμε μπάνιο, φορούσαμε τα ίδια ρούχα συνέχεια και μας έδωαν καινούργια μόνο την ημέρα της απελευθέρωσής μας γιατί ήθελαν να δώσουν την ψεύτικη εντύπωση ότι μας φρόντιζαν» είπε στους συγγενείς της η 85χρονη Γιαφ Αντάρ.

12-year-old Eitan Yahalomi was embraced by his mother Batsheva for the first time since being released after he was held captive by Hamas militants in Gaza for 52 days. pic.twitter.com/3QTc0i5i6w

— CBS News (@CBSNews) November 28, 2023