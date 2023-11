Μητσοτάκης – Σούνακ Λονδίνο: Το σχόλιο της Βρετανίδας δημοσιογράφου Kuenssberg

Με σκωπτικό ύφος σχολίασε η δημοσιογράφος του BBC Laura Kuenssberg την αιφνιδιαστική απόφαση του Ρίσι Σούνακ να μην συναντήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Our interview with the Greek PM that seems to have rattled Number 10 👇🏼 enough to cancel Sunak’s meeting with @kmitsotakis expected today ! Huge reaction given this has been long running issue btw the two countries … https://t.co/BfwVji3akP

— Laura Kuenssberg (@bbclaurak) November 27, 2023