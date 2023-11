Ξεκινά τις πτήσεις το μεγαλύτερο αερόπλοιο στον κόσμο

Το μεγαλύτερο αερόπλοιο, το τεράστιο Pathfinder 1 ξεκινά τον πρώτο γύρο των δοκιμαστικών του πτήσεων. Με μήκος 121,9 μέτρα αυτό το τεράστιο αεροσκάφος είναι σχεδόν διπλάσιο από το μήκος ενός Boeing 747-8 quadjet που είναι το μακρύτερο αεροπλάνο στον κόσμο. Είναι τόσο μεγάλο όσο τρία Boeing 737. Το Pathfinder 1 χρησιμοποιεί περίπου 28 χιλιάδες κυβικά μέτρα ηλίου και 12 ηλεκτρικούς κινητήρες για να επιτύχει κατακόρυφη απογείωση και ταχύτητες έως και 120 χλμ./ώρες. Το τεράστιο αερόπλοιο έχει δημιουργηθεί από την LTA Research, μια εταιρεία που υποστηρίζεται από τον συνιδρυτή της Google, Σεργκέι Μπριν.

Το Pathfinder 1 είναι το μεγαλύτερο αεροσκάφος που κατασκευάστηκε από τότε που το 245 μέτρων Hindenburg τυλίχτηκε στις φλόγες το 1937. Ενώ το Hindenburg ήταν γεμάτο με εξαιρετικά εύφλεκτο υδρογόνο, το Pathfinder 1 χρησιμοποιεί ασφαλές, μη αντιδραστικό ήλιο αποθηκευμένο σε 13 αερόσακους.

Κάθε μία από τις 13 νάιλον σακούλες rip-stop συγκρατείται στη θέση της από έναν σκελετό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και τιτάνιο. Η LTA Research λέει ότι χρησιμοποιεί την προηγμένη τεχνολογία lidar, που χρησιμοποιείται στα αυτόνομα αυτοκίνητα για να παρακολουθεί συνεχώς τα επίπεδα αερίου που περιέχονται στο αερόπλοιο. Στη συνέχεια, ολόκληρο το πλαίσιο τυλίγεται σε ένα συνθετικό υλικό που ονομάζεται Tedlar, το οποίο η LTA Research ισχυρίζεται ότι είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και τη φωτιά. Με τεχνολογία που ενσωματώνουν τα drones, το Pathfinder 1 θα είναι επίσης εκπληκτικά εύκολο να πετάξει και θα χρειαστεί μόνο έναν πιλότο ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας ένα σύστημα joystick «fly by wire».

.@Google co-founder Sergey Brin receives FAA approval for test flights of his “Pathfinder 1” airship. His LTA Research aims to create a fleet that could revolutionize air transport and support humanitarian missions. pic.twitter.com/wRQfI5ecar

