Εκεχειρία Ισραήλ: Η Χαμάς παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός λένε οι IDF

Οι ισραηλινές δυνάμεις στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας έγιναν στόχος τριών εκρηκτικών μηχανισμών σε δύο ξεχωριστά περιστατικά το απόγευμα της Τρίτης, κατά παράβαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζουν οι IDF. Όπως μεταδίδει η Jerusalem Post άνδρες της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων. Οι ισραηλινοί στρατιώτες απάντησαν στα πυρά της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυματίστηκαν ελαφρά ορισμένοι στρατιώτες του Ισραήλ. Και στα δύο συμβάντα οι δυνάμεις του Ισραήλ παρέμειναν στις θέσεις τους σύμφωνα με τον IDF.

