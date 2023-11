Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: Η συγκινητική στιγμή που τρία αδέρφια είδαν ξανά τον σκύλο τους

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Schneider στο Ισραήλ όταν τα τρία αδέρφια Μπροντούτς που αφέθηκαν ελεύθερα από τη Χαμάς το βράδυ της Κυριακής είδαν ξανά τον σκύλο τους μετά από 50 ημέρες. «Η οικογένεια γνώριζε ότι δεν υπήρχε κάτι που θα τα έκανε πιο χαρούμενα από το να δουν τον αγαπημένο τους σκύλο» ανέφερε σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Στο βίντεο από τη συνάντηση του 4χρονου Όρια, της 8χρονης Γιουβάλ και του 10χρονου Όφρι φαίνεται ο Ρόντνεϊ, όπως είναι το όνομα του σκύλου, να πέφτει στην αγκαλιά τους.

Μέχρι να απελευθερωθούν τα τρία παιδιά, ο πατέρας τους, όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, είχε κοιμηθεί ελάχιστα δίνοντας αγώνα για την απελευθέρωσή τους αλλά και της συζύγου του που έπεσαν θύματα απαγωγής μαζί με την 4χρονη Αβιγκάιλ Ιντάν, η οποία έμενε σε γειτονικό σπίτι και κρύφτηκε μαζί τους αφού δολοφονήθηκαν οι γονείς της. Την ημέρα της επίθεσης ο πατέρας των τριών παιδιών άκουσε ένα χτύπημα στην πόρτα και όταν την άνοιξε είδε την Αβιγκάιλ καλυμμένη από το αίμα του πατέρα της που ήταν και καλός του φίλος.

Η επόμενη κίνησή του ήταν να βάλει τα τέσσερα παιδιά και τη σύζυγό του στο δωμάτιο ασφαλείας ενώ ο ίδιος βγήκε έξω για να βοηθήσει και άλλους κατοίκους της περιοχής με τους τρομοκράτες της Χαμάς να εντοπίζουν τα τέσσερα ανήλικα και την γυναίκα που ήταν μαζί τους και να μεταφέρουν στη Γάζα.

This is what Schneider children hospital @ClalitHealth do for the Brodetz’s 3 kids who released from Hamas

They missed Rodney their dog so he is with them in the special area

Hamas were killing dogs on the #October7massacre

Rodney survived . Credit Schneider hospital pic.twitter.com/q8dnD5yJiG

— Etti Rosenberg (@etirose) November 28, 2023