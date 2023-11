Ματωμένος γάμος Ταϊλάνδη: Αιματοχυσία σε τελετή, πέντε νεκροί

Με αίμα βάφτηκε γάμος στην Ταϊλάνδη με τον γαμπρό, έναν παρααθλητή και πρώην στρατιώτη να πυροβολεί και να σκοτώνει την νύφη και άλλους τρεις πριν αυτοκτονήσει. Ο Chaturong Suksuk, 29 ετών και η Kanchana Pachunthuek, 44, παντρεύτηκαν το Σάββατο στη βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γαμπρός έφυγε απότομα από το γαμήλιο πάρτι και επέστρεψε με όπλο πυροβολώντας τη σύζυγό του, την 62χρονη μητέρα της και την 38χρονη αδερφή της. Αδέσποτες σφαίρες χτύπησαν δύο καλεσμένους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ένας από αυτούς πέθανε. Η αστυνομία είπε στο BBC ο Chaturong «ήταν αρκετά μεθυσμένος εκείνη τη στιγμή», αλλά το κίνητρό του παραμένει ασαφές. Είχε αγοράσει το όπλο και τα πυρομαχικά νόμιμα πέρυσι, πρόσθεσαν.

ΜΜΕ της Ταΐλάνδης, επικαλούμενα όσα είπαν οι καλεσμένοι στο πάρτι στην αστυνομία, ανέφεραν ότι το ζευγάρι διαπληκτίστηκε κατά τη διάρκεια του πάρτι. Ανέφεραν επίσης ότι ο Chaturong ένιωθε ανασφαλής για το ηλικιακό χάσμα μεταξύ αυτού και της Kanchana. Ωστόσο, η αστυνομία κάνει λόγο για εικασίες, προσθέτοντας ότι είχε συγκεντρώσει στοιχεία και περίμενε να κλείσει την υπόθεση «σύντομα». Ο Chaturong και η Kanchana είχαν ζήσει μαζί για τρία χρόνια πριν παντρευτούν, σύμφωνα με ΜΜΕ της Ταΐλάνδης. Ο Chaturong είχε κατακτήσει ένα ασημένιο μετάλλιο στην κολύμβηση στους Αγώνες Asean Para στην Ινδονησία πέρυσι. Είχε χάσει το δεξί του πόδι ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία με την παραστρατιωτική δύναμη ελαφρού πεζικού, που περιπολεί τα σύνορα της Ταϊλάνδης.

