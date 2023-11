Γυναικοκτονία Ιταλία: Οργή μετά τη δολοφονία της 22χρονης Τζούλια

Οργή έχει ξεσπάσει στην Ιταλία για το υψηλό ποσοστό γυναικοκτονιών, μετά τη δολοφονία μιας 22χρονης φοιτήτριας, έγκλημα για το οποίο κατηγορείται ο πρώην σύντροφός της. Στη νέα υπόθεση γυναικοκτονίας, το πτώμα της Τζούλια Τσεκετίν βρέθηκε λίγες ημέρες πριν από την αποφοίτησή της, κοντά σε μία λίμνη βόρεια της Βενετίας. Ήταν τυλιγμένο με πλαστικό και σύμφωνα με πληροφορίες, δολοφονήθηκε με πολλαπλές μαχαιριές.

Πριν από την εξαφάνισή της, κάμερες ασφαλείας φέρεται να κατέγραψαν τον πρώην σύντροφό της, Φίλιπο Τουρέτα, να τη χτυπά. Το πτώμα της 22χρονης βρέθηκε έπειτα από έρευνες μίας εβδομάδας. Ο 21χρονος Τουρέτα συνελήφθη στη Γερμανία, όταν παρουσίασε βλάβη το αυτοκίνητό του. Την Τετάρτη, δικαστήριο ενέκρινε την έκδοσή του στην Ιταλία. Η δολοφονία της Τζούλια Τσεκετίν έχει προκαλέσει οργή στην Ιταλία, καθώς ήρθαν στο φως μαρτυρίες φίλων και συγγενών της 22χρονης πως ο Τουρέτα αρνούνταν να αποδεχθεί την απόφαση της φοιτήτριας να χωρίσουν.

Σήμερα, με αφορμή και τη Διεθνή Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, σε όλη την Ιταλία θα γίνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη γυναικοκτονία της Τζούλια Τσεκετίν. Ήδη, τις τελευταίες ημέρες γίνονται πολλές συγκεντρώσεις για να τιμηθεί η μνήμη της.

BBC News – Giulia Cecchettin’s killing sparks Italian reckoning over #femicide Data from the Italian interior ministry shows that 106 #women have so far been killed in Italy this year, 55 of them allegedly by a partner or ex-partner. #VAWG https://t.co/CeYjWfBGza

«Αυτό είναι ένα σενάριο που το γνωρίζουμε πολύ καλά», τόνισε η Κριστίνα Γκαμπέρι, ερευνήτρια του πανεπιστημίου της Μπολόνια, επισημαίνοντας πως μέχρι στιγμής φέτος έχουν διαπραχθεί 106 γυναικοκτονίες στην Ιταλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δράστες ήταν νυν ή πρώην σύντροφοί τους. «Αλλά με την Τζούλια υπάρχει κάτι διαφορετικό. Και αυτό είναι η αδελφή της, η Ελένα», σημείωσε η Γκαμπέρι. Μιλώντας σε ΜΜΕ, αλλά και μέσω των social media, η Ελένα Τσεκετίν συνδέει τη δολοφονία της αδελφής της με την «κανονικοποίηση» της τοξικής συμπεριφοράς των ανδρών, χαρακτηρίζοντας «παιδιά» της πατριαρχίας και της κουλτούρας του βιασμού εκείνους που διαπράττουν γυναικοκτονίες.

Η Ελένα Τσεκετίν κάλεσε τους άνδρες να αναφέρουν φίλους και συναδέλφους τους όταν βλέπουν τα πρώτα σημάδια σεξουαλικής βίας, ή χειριστικής συμπεριφοράς. «Κανένας άνδρας δεν είναι καλός αν δεν κάνει κάτι για να διαλύσει μια κοινωνία που τους ευνοεί τόσο πολύ», έγραψε σε άρθρο της στην Corriere della Sera. Παράλληλα, τόνισε ότι αντί να τηρηθεί ενός λεπτού σιγής στα σχολεία στη μνήμη της αδελφής της- όπως ζήτησε η κυβέρνηση- θα πρέπει να γίνει το μάθημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και να χρηματοδοτηθούν οι δομές κατά της βίας.

«Για την Τζούλια μην τηρήσετε ενός λεπτού σιγή. Για την Τζούλια, κάψτε τα πάντα. Η γυναικοκτονία είναι μια δολοφονία της πολιτείας, επειδή αυτή δεν μας προστατεύει. Η γυναικοκτονία δεν είναι έγκλημα πάθους, είναι έγκλημα εξουσίας», τόνισε.

Έκθεση που δημοσίευσε το 2021 το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων- με στοιχεία από το 2018- κατέτασσε την Ιταλία στην ένατη θέση στην ΕΕ για τις γυναικοκτονίες που διαπράττονται πρώην ή νυν σύντροφοι και δέκατη για εκείνες που δράστες είναι συγγενείς. Την Τετάρτη, οι Ιταλοί βουλευτές ομόφωνα ενέκριναν μέτρα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο. Ο υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα, δήλωσε ότι θα γίνει καμπάνια στα σχολεία για την έμφυλη βία.

https://t.co/UOUIWglbb1 Death of Giulia Cecchettin, 22, allegedly at hands of ex-boyfriend, casts spotlight on violence against women @guardian “This is a script that we know very well,” said Cristina Gamberi,106 women killed in Italy so far this year

