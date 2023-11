Απελευθέρωση ομήρων Χαμάς: 5χρονη αγκαλιάζει τη γιαγιά της μετά από 49 μέρες

Συγκίνηση προκαλούν οι εικόνες από τη στιγμή που οι όμηροι που απελευθέρωσε χθες η Χαμάς επανενώνονται με τις οικογένειές τους. Νωρίτερα σήμερα είδαν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες από δύο ηλικιωμένες που βρέθηκαν ξανά με τις οικογένειές τους, και συγκεκριμένα από την 85χρονη Γιάφα Αντάρ και την 78χρονη Μαργκαλίτ Μόουζες. Πριν από λίγο το Νοσοκομείο Παίδων Schneider στο οποίο μεταφέρθηκαν μερικοί από τους Ισραηλινούς ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς δημοσίευσε στο Facebook φωτογραφία της 5χρονης Εμίλια Αλόνι να πέφτει στην αγκαλιά της γιαγιάς της.Η Εμίλια και η μητέρα της Ντανιέλ κρατήθηκαν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας για 49 ημέρες.

JUST IN: Amelia Aloni 6, mum Danielle returned to Israel last night to the Schneider Children’s Medical Center. Here is the first meeting of Amelia with grandmother and the family members. Pics Schneider Children’s Medical Center Spokesperson/ courtesy of the family. pic.twitter.com/rmbC8cXmmz

Οι δυο τους επισκέπτονταν την αδελφή της Ντανιέλ και την οικογένειά της στο Κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου, όταν απήχθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης από την τρομοκρατική ομάδα της Χαμάς. Η Σάρον Αλόνι Κούνιο, 33 ετών, και ο σύζυγός της Ντέιβιντ Κούνιο, 34, και οι δίδυμες τρίχρονες κόρες τους, η Γιούλι και Έμμα, κρατούνται ακόμη όμηροι στη Γάζα. Όπως επισημαίνει το νοσοκομείο η επανένωση της μικρής Εμίλια Αλόνι με την γιαγιά της έκανε τους πάντες να δακρύσουν.

Με την οικογένειά του επανενώθηκε και ο 9χρονος Οχάντ Μουντέρ. Ο ίδιος μαζί με τη μητέρα του Κέρεν και την γιαγιά του Ρουθ επέστρεψαν χθες στο Ισραήλ. Φωτογραφία από την επανένωση του με τον πατέρα του και συγγενείς δημοσίευσε το νοσοκομείο.

9-year-old Ohad Monder, his mother Keren and his grandmother Ruthi, who were rescued from Hamas, are being treated in the designated complex at the Schneider Pediatric Center of the Klalit Group. In photos and video – the first meeting with Ohad’s father and brother and family… pic.twitter.com/ni59wfv5k2

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) November 25, 2023