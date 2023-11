Όσκαρ Πιστόριους αποφυλάκιση: Ελεύθερος ο πρώην παραολυμπιονίκης

Ο πρώην παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους πρόκειται να αποφυλακιστεί με αναστολή, 10 χρόνια μετά τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρίβα Στέενκαμπ. Υπενθυμίζεται πως ο Πιστόριους είχε πυροβολήσει την σύντροφό του πολλές φορές μέσα από την πόρτα ενός μπάνιου ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013, ισχυριζόμενος αργότερα ότι την πέρασε για διαρρήκτη. Καταδικάστηκε τελικά το 2016 σε ποινή φυλάκισης 13 ετών. Ωστόσο, η επιτροπή αναστολών όρισε σήμερα την αποφυλάκισή του για τις 5 Ιανουαρίου 2014. Η μητέρα της Στέενκαμπ δεν αντιτάχθηκε στην αποφυλάκισή του, αλλά – σε επιστολή που έστειλε στο συμβούλιο αναστολών – δήλωσε ότι αναρωτιέται εάν τα «τεράστια προβλήματα θυμού» του Όσκαρ Πιστόριους αντιμετωπίστηκαν πραγματικά στη φυλακή, προσθέτοντας πως ενδεχομένως «θα ανησυχούσε για την ασφάλεια κάθε γυναίκας» που έρχεται τώρα σε επαφή μαζί του.

Ο Πιστόριους πυροβόλησε και σκότωσε την Στίνκαμπ την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2013. Αρχικά καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών το 2014 για ανθρωποκτονία από ανώτατο δικαστήριο, αλλά το Ανώτατο Εφετείο στα τέλη του 2015 τον έκρινε ένοχο για φόνο μετά από έφεση των εισαγγελέων. Φυλακίστηκε εκ νέου για έξι χρόνια το 2016 μετά από ποινή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία ήταν μικρότερη από το ήμισυ της ελάχιστης 15ετούς ποινής που ζητούσαν οι εισαγγελείς. Το 2017, το Ανώτατο Δικαστήριο υπερδιπλασίασε την ποινή του σε 13 χρόνια και πέντε μήνες, λέγοντας ότι η ποινή φυλάκισης έξι ετών ήταν «σοκαριστικά επιεικής».

Oscar Pistorius to be set free

South Africa’s former Paralympic champion Oscar Pistorius will be released from prison in January next year, 10 years after murdering his girlfriend, Reeva Steenkamp.

