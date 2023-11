Όμηροι Χαμάς απελευθέρωση: H στιγμή που οι 13 πατούν το έδαφος του Ισραήλ

Τη στιγμή που οι όμηροι, που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς, εισέρχονται στο έδαφος του Ισραήλ κατέγραψε βίντεο.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει ένα λεωφορείο, στο οποίο βρίσκονται οι 13 απελευθερωθέντες, να περνά στο Ισραήλ.

The moment 13 of our loved ones entered Israeli territory.

Welcome home 💙

