Μαουρίτσιο Σάρι: “Μπορώ να καπνίζω εκεί;”

Ο Μαουρίτσιο Σάρι έχει δει πολλές φορές το όνομά του σε δημοσιεύματα να συνδέεται με μία ενδεχόμενη μετακόμιση στη Σαουδική Αραβία. Ο Ιταλός πρώην προπονητής της Τσέλσι, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να αποσυρθεί στη Λάτσιο, ρωτήθηκε για άλλη μια φορά για τις φήμες που τον θέλουν να γυρίζει κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα και να αναλαμβάνει ομάδα στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Να σημειωθεί ότι, έχει κάτσει πάγκο σε πολλές γνωστές ομάδες. Ξεκίνησε από το 2005–2006 στην ομάδα της Πεσκάρα. Στην συνέχεια, το 2006–2007 στην Αρέτσο, το 2007 Αβελλίνο, το 2008 στην Ελλάς Βερόνα. Έπειτα, πήγε το 2008–2009 στην Περούτζα, το 2010 στην Γκροσέτο, το 2010–2011 στην Αλεσσάντρια, το 2011–2012 στην Σορρέντο. Σε ηλικία 53 ετών, ακολούθησαν γνώστες ομάδες συγκεκριμένα το 2012–2015 πήγε στην Έμπολι, το 2015–2018 στην Νάπολι, το 2018–2019 στην Τσέλσι, το 2019–2020 στην Γιουβέντους και τώρα 2021 έως σήμερα στην Λάτσιο.

Η απάντηση που έδωσε ο 64χρονος έγινε Viral, με τον ρεπόρτερ σίγουρα να μην την περιμένει. “Σαουδική Αραβία; Μπορώ να καπνίσω εκεί; Τότε θα δούμε”, είπε χαρακτηριστικά ο τεχνικός της Λάτσιο στη Repubblica και επίσης ανάφερε:

“Ωστόσο, δεν είναι κάτι που προγραμματίζω σήμερα. Αν σκεφτώ το μέλλον μου, θα ήθελα να είμαι προπονητής της Λάτσιο στο Φλαμίνιο (Το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει το Ολίμπικο στο προσεχές μέλλον ώστε να έχει ως έδρα το Φλαμίνιο, εξετάζουν οι άνθρωποι της Λάτσιο. Το εν λόγω γήπεδο χρησιμοποιούταν από τους γαλάζιους και τη Ρόμα όσο το κεντρικό στάδιο της ιταλικής πρωτεύουσας). Είναι ένα έργο στο οποίο πιστεύει ο Λοτίτο, ακόμα κι αν προφανώς θέλει εγγυήσεις”.

🗣️ Reporter to Sarri: “Will you go to Saudi Arabia too?”

🗣️Sarri: “Can you smoke in Saudi Arabia?” 🚬

🗣️ Reporter: “Yes.”

🗣️Sarri: “OK then we’ll see.” pic.twitter.com/S9RPAm3xwZ

— Football Talk (@FootballTalkHQ) November 24, 2023